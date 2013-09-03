Тюменцам представили Geely Emgrand

Все присутствующие гости погрузились в атмосферу праздника, который царил вокруг автомобилей, представленных на презентации. Bar service и выездной ресторан радовали своими вкусными коктейлями и фуршетом, детский аниматор развлекал самых маленьких, а для взрослых были приготовлены эффектные номера. В течение всей презентации проходили тест-драйвы GEELY Emgrand с CVT и пришедшие гости смогли не только посмотреть, но и покататься на новом автомобиле. В завершение презентации состоялась лотерея, в которой было разыграно много интересных и полезных подарков.