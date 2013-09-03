Тюменцам представили Geely Emgrand

Данный вид коробки передач обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного отношения и, главное, меньший расход топлива не только по сравнению с традиционными автоматическими, но и механическими коробками передач.
Все присутствующие гости погрузились в атмосферу праздника, который царил вокруг автомобилей, представленных на презентации. Bar service и выездной ресторан радовали своими вкусными коктейлями и фуршетом, детский аниматор развлекал самых маленьких, а для взрослых были приготовлены эффектные номера. В течение всей презентации проходили тест-драйвы GEELY Emgrand с CVT и пришедшие гости смогли не только посмотреть, но и покататься на новом автомобиле. В завершение презентации состоялась лотерея, в которой было разыграно много интересных и полезных подарков.
GEELY Emgrand — это стильный, маневренный, и надежный автомобиль класса D с высокими стандартами безопасности и качества. Доказательством этого стали 4 звезды рейтинга безопасности EURONCAP — самой авторитетной европейской организации в области оценки безопасности европейских автомобилей.
Более подробно про автомобиль вам расскажут менеджеры салона по адресу: В. Гнаровской, д.14 или по тел (3452)567–111, http://www.bazis-motors.ru/