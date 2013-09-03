nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцам представили Geely Emgrand

3 сентября 2013, 12:57
Презентация автомобиля Джили Эмгранд с коробкой передач CVT (вариатор), производящийся по лицензии бельгийской компании Punch Powertrain, состоялась 31 августа в автоцентре «Базис-Моторс».
Сюжет
Тюмень

Данный вид коробки передач обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного отношения и, главное, меньший расход топлива не только по сравнению с традиционными автоматическими, но и механическими коробками передач.

Все присутствующие гости погрузились в атмосферу праздника, который царил вокруг автомобилей, представленных на презентации. Bar service и выездной ресторан радовали своими вкусными коктейлями и фуршетом, детский аниматор развлекал самых маленьких, а для взрослых были приготовлены эффектные номера. В течение всей презентации проходили тест-драйвы GEELY Emgrand с CVT и пришедшие гости смогли не только посмотреть, но и покататься на новом автомобиле. В завершение презентации состоялась лотерея, в которой было разыграно много интересных и полезных подарков.

GEELY Emgrand — это стильный, маневренный, и надежный автомобиль класса D с высокими стандартами безопасности и качества. Доказательством этого стали 4 звезды рейтинга безопасности EURONCAP — самой авторитетной европейской организации в области оценки безопасности европейских автомобилей.

Более подробно про автомобиль вам расскажут менеджеры салона по адресу: В. Гнаровской, д.14 или по тел (3452)567–111, http://www.bazis-motors.ru/

#Новости#Презентация#Тюмень#Geely#Базис-Моторс#Транспорт#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25