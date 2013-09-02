Трагическая гибель на работе: мужчину задавило деревом

На Протазановском месторождении в Тюменской области 24 августа трагически погиб 33-летний геодезист: во время вырубки просеки на него рухнуло дерево. От полученных травм мужчина через некоторое время скончался на месте.