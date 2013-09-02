Трагическая гибель на работе: мужчину задавило деревом

На Протазановском месторождении в Тюменской области 24 августа трагически погиб 33-летний геодезист: во время вырубки просеки на него рухнуло дерево. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался на месте.
На следующее утро его тело было доставлено на вертолете в город Тобольск.
Для выдвижения версий, проведения необходимых следственных действий несколько дней на месте трагедии работал следователь, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. Совместно с сотрудниками трудовой инспекции проверяются все обстоятельства и причины, приведшие к гибели на производстве потерпевшего.
Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.