nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Трагическая гибель на работе: мужчину задавило деревом

2 сентября 2013, 10:01
На Протазановском месторождении в Тюменской области 24 августа трагически погиб 33-летний геодезист: во время вырубки просеки на него рухнуло дерево. От полученных травм мужчина через некоторое время скончался на месте.

На Протазановском месторождении в Тюменской области 24 августа трагически погиб 33-летний геодезист: во время вырубки просеки на него рухнуло дерево. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался на месте.

На следующее утро его тело было доставлено на вертолете в город Тобольск.

Для выдвижения версий, проведения необходимых следственных действий несколько дней на месте трагедии работал следователь, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. Совместно с сотрудниками трудовой инспекции проверяются все обстоятельства и причины, приведшие к гибели на производстве потерпевшего.

Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК РФ по Тюменской области проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#Новости#Гибель людей#Тюменская область#Месторождения#Следственное управление#Ирина#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25