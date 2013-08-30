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Впервые в Тюменском районе — конкурс молодежных инициатив

30 августа 2013, 11:41
Управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района и Благотворительный фонд развития города Тюмени объявляют конкурс социальных проектов детских и молодежных общественных объединений Тюменского района.

Управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района и Благотворительный фонд развития города Тюмени объявляют конкурс социальных проектов детских и молодежных общественных объединений Тюменского района.

Детские и молодежные общественные организации, объединения студентов, школьников средних и старших классов, молодежи в возрасте до 30 лет, действующие в Тюменском муниципальном районе, могут претендовать на поддержку своих инициатив размере до 10 тысяч рублей. Заявляемые проекты должны быть реализованы в период осенних и зимних каникул нового учебного года.

Заявки принимаются в Благотворительный фонд развития города Тюмени до 16 сентября. Дополнительную информацию о конкурсе, форму заявки, консультации по написанию заявки можно получить в БФРГТ с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Тел. 63-30-86 e-mail: [email protected]

#Новости#Молодежь#Тюменский район#БФРГТ#Гранты#Дарья#Общество
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