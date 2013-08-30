Впервые в Тюменском районе — конкурс молодежных инициатив

Детские и молодежные общественные организации, объединения студентов, школьников средних и старших классов, молодежи в возрасте до 30 лет, действующие в Тюменском муниципальном районе, могут претендовать на поддержку своих инициатив размере до 10 тысяч рублей. Заявляемые проекты должны быть реализованы в период осенних и зимних каникул нового учебного года.