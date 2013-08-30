Рейдерский захват предприятия: дело — в суд

Как сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени, в феврале 2010 года 27-летний житель Тюмени создал фирму ООО «Капитал-Строй» для обслуживания жилых домов. В ней трудились около 70 человек, и ее ежемесячный оборот составлял порядка 3 млн рублей. Со временем тюменец отошел от дел и в декабре 2012 года назначил на должность директора фирмы Андрея Журавского, который занимал тогда должность главного инженера.
Но в апреле тот же учредитель решил снять Журавского с должности. Но Журавский о планах шефа узнал и в мае—июне на основании поддельных документов переоформил фирму «Капитал-Строй» на своего знакомого. Налоговые органы, не подозревая обмана, внесли соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.
В июле потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. 42-летний Журавский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Эта статься предусматривает наказания в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или без такового.