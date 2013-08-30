Рейдерский захват предприятия: дело — в суд

Прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. 42-летний Журавский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Эта статься предусматривает наказания в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или без такового.