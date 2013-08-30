Мемориальную доску Салманову открыли в Тюмени

29 августа на доме 65 по улице Ленина, в котором раньше жил выдающийся геолог Фарман Салманов, появилась доска с его барельефом. Корреспондент NashGorod.ru пообщался с сыном знаменитого геолога — Ильей.
Так тюменцы увековечили память о первооткрывателе сибирской нефти. На открытии мемориала присутствовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев, советник посольства Азербайджанской Республики в РФ Агшин Алиев и генеральный консул Азербайджанской Республики в городе Екатеринбурге Султан Гасымов. Они подчеркнули, что вся современная экономика держится на открытиях этого гениального человека.
На мемориальную доску также приехал посмотреть и сын Фармана Салманова — Илья. Заслуженный врач РФ из Нижневартовска с небольшим волнением в душе рассказал воспоминания о своем отце:
«Я мало что помню с детства, ведь мне уже 58 лет. Отец был очень добрым и внимательным по отношению ко мне, моему брату и сестре. Фарман был общительным и „государственным“ человеком. Но это общение всегда было затруднено, он постоянно работал. С ним я никогда не ругался, но под его критику периодически попадал, — с улыбкой рассказывает Илья, — он постоянно читал книги о своей профессии. У него был один выходной — воскресенье. И даже в этот, казалось бы, единственный день, который посвящен отдыху, он писал различные научные статьи. Хотя очень любил играть в шахматы. На работе ему было тяжело и сложно. К тому времени еще никто не придумал никаких фумигаторов, а на месторождениях было много змей и комаров. В своих коллегах он очень ценил порядочность, профессионализм и обязательность. Вообще, отец ценил это во всех людях.
Помню с его рассказа, раньше сложно было купить бутылку шампанского. Все продукты из Тюмени в Сургут везли на лошадях. Зимой они замерзали. Из алкогольной продукции в декабре и январе на нефтяной земле можно было купить только спирт».
Дмитрий Рогозин (заместитель председателя правительства России) однажды сказал: «Раньше у России было два союзника: армия и флот, а сейчас — нефть и газ». Во многом это заслуга Фармана Салманова, заставившего своими настойчивостью и упорством весь Советский Союз поверить в нефть Западной Сибири.
Хорошо, что жители нашего города помнят и ценят человека, который помог развитию геологии, открыл десятки нефтяных скважин и наградил нашу малую родину гордым званием нефтяной столицы.
Антон Сакерин