Мемориальную доску Салманову открыли в Тюмени

«Я мало что помню с детства, ведь мне уже 58 лет. Отец был очень добрым и внимательным по отношению ко мне, моему брату и сестре. Фарман был общительным и „государственным“ человеком. Но это общение всегда было затруднено, он постоянно работал. С ним я никогда не ругался, но под его критику периодически попадал, — с улыбкой рассказывает Илья, — он постоянно читал книги о своей профессии. У него был один выходной — воскресенье. И даже в этот, казалось бы, единственный день, который посвящен отдыху, он писал различные научные статьи. Хотя очень любил играть в шахматы. На работе ему было тяжело и сложно. К тому времени еще никто не придумал никаких фумигаторов, а на месторождениях было много змей и комаров. В своих коллегах он очень ценил порядочность, профессионализм и обязательность. Вообще, отец ценил это во всех людях.