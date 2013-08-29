Жители Тюменского микрорайона получили обновленный переход

По его словам, содержать конструкции возле теплотрасс обязана компания «Фортум», поскольку земля здесь принадлежит им. Черкашин даже требовал от «Фортума» исполнения этих обязательств в течение трех лет с момента образования Восточной управы в 2008 году, но «это оказался „дохлый номер“, и я запустил процедуру „безхоза“ (процедура признания объекта бесхозным — прим.ред.), — пояснил Владислав Григорьевич, — но она, к сожалению, очень долго проходит. Теперь мы ждем, когда „мостик“ встанет на баланс города». Зимой, например, здесь тоже нужно чистить снег, но бюджетных денег на эти цели не предусмотрено. Получается, что содержание переходов, как нового, так и старого, под вопросом. Хотя Черкашин заявил, что без присмотра объекты не оставит.