Жители Тюменского микрорайона получили обновленный переход

Напомним, оба перехода через тепломагистраль на улице Широтной (один из них у домов № 96 и 100, второй — у дома № 104) до сегодняшнего дня находились в аварийном состоянии. Но теперь переход у 104-го дома к использованию готов!
Сегодня торжественно перерезали ленточку, открывая проход, руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин, депутат Тюменской городской Думы по 16-му избирательному округу Владимир Сартаков.
Реконструкцию перехода выполнила Территориальная фирма «Мостоотряд-36» за свои собственные средства. Из бюджета города на эти цели средств не выделялось.
Как объяснил Владислав Черкашин, на переходе у дома 104 была проведена полная реконструкция — ветхий переход пришлось практически заново возводить, а вот второй «мостик» ждет текущий пока только ремонт. «Состояние конструкций второго моста позволяет 1–1,5 года его эксплуатировать. Я думаю, за это время мы его на баланс себе поставим, и потом уже за бюджетные средства будем делать комплексную реконструкцию», — пояснил глава управы.
По его словам, содержать конструкции возле теплотрасс обязана компания «Фортум», поскольку земля здесь принадлежит им. Черкашин даже требовал от «Фортума» исполнения этих обязательств в течение трех лет с момента образования Восточной управы в 2008 году, но «это оказался „дохлый номер“, и я запустил процедуру „безхоза“ (процедура признания объекта бесхозным — прим.ред.), — пояснил Владислав Григорьевич, — но она, к сожалению, очень долго проходит. Теперь мы ждем, когда „мостик“ встанет на баланс города». Зимой, например, здесь тоже нужно чистить снег, но бюджетных денег на эти цели не предусмотрено. Получается, что содержание переходов, как нового, так и старого, под вопросом. Хотя Черкашин заявил, что без присмотра объекты не оставит.
Мало того, району обещают построить еще один переход через трубы в районе микрорайона «Малахово». Напомним, один переезд там уже есть, и возведен он силами застройщика «ТДСК». Но жителям не хватает его, поэтому Управа ВАО уже согласовала работы по строительству нового перехода с компанией «Тюменьгазстрой». «Я сделал запрос в „Фортум“ о том, что будем возводить переход, а они требуют предоставить точные координаты, чертеж и проект. Когда им что-то надо — требуют», — удивляется Черкашин.