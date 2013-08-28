В эпоху палеолита в Тюменской области жили люди. Обнаружены первые свидетельства

Некоммерческое частное учреждение культуры «Музей частных коллекций» в августе на юге Тюменской области, в Вагайском районе, обнаружило первый археологический памятник (место проживания человека) времени первоначального освоения человеком нашего региона.
Это место является самым древним, первым и на сегодняшний день единственным свидетельством проживания человека на юге Тюменской области в эпоху палеолита (3 млн лет назад — 10 тысяч лет назад). На острове реки Вагай обнаружены сотни костей мамонта, шерстистого носорога, древней лошади, тундрового волка, тура, широколобого лося и других животных, которые относятся к так называемой «мамонтовой фауне» (совокупность древних животных, являвшихся предметом охоты древнего (палеолитического) человека, основой которой являлся мамонт).
Там же обнаружены большие по размерам разделочные камни, на которых происходила разделка туш животных. Время существования мамонтового фаунистического комплекса — 40 тысяч лет назад — 11 тысяч лет назад. Именно в этом хронологическом промежутке проживал человек на реке Вагай. В полевых разведочных работах привлекались научные специалисты ТГАКИиСТ.
Подводные археологические работы (первые в Тюменском крае) начнутся уже в этом году. Будет собран подъёмный материал для исследовательских работ в зимний период.
Сейчас планируются уникальные по своему характеру полевые археологические работы с привлечением широкого круга специалистов Тюменской и Свердловской областей. Рассматривается возможность отведения русла реки, или проведения зимних полевых работ, которые продлятся до осени 2014 года.
Историческая справка: В настоящее время известен один объявленный памятник эпохи палеолита в ЯНАО (стоянка Юган-Горт VI, 14 тысяч лет назад — было найдено единственное каменное орудие), в ХМАО, под Ханты-Мансийском известно местонахождение Луговское (15–12 тысяч лет назад) и на Барсовой горе обнаружена кость шерстистого носорога со следами порезов. На юге Тюменской области памятников эпохи палеолита, до этого момента, науке известно не было.
Гай Першинг