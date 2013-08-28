В эпоху палеолита в Тюменской области жили люди. Обнаружены первые свидетельства

Историческая справка: В настоящее время известен один объявленный памятник эпохи палеолита в ЯНАО (стоянка Юган-Горт VI, 14 тысяч лет назад — было найдено единственное каменное орудие), в ХМАО, под Ханты-Мансийском известно местонахождение Луговское (15–12 тысяч лет назад) и на Барсовой горе обнаружена кость шерстистого носорога со следами порезов. На юге Тюменской области памятников эпохи палеолита, до этого момента, науке известно не было.