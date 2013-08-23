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Проведи Weekend вместе с Адонис-Авто Мercedes-Benz

23 августа 2013, 08:30
Только 24 и 25 августа в Тюмени будет проходить масштабный тест-драйв автомобилей Мercedes-Benz А-класса.
Сюжет
Тюмень

А-класс — это автомобиль для нового времени и нового поколения. Поколения, которое жаждет всего, кроме компромиссов. Футуристический дизайн? Пожалуйста. Необузданная динамика и при этом экономичность? Логично. Захватывающий дух симбиоз комфорта и технологий? Сядьте за руль и испытайте это сами. Возможности комплектации, подстраивающиеся под Вашу индивидуальность, а не наоборот? Просто следуйте Вашему стилю. И вот, наконец, Вы сидите в машине, и первые восторженные метры позади, и вы чувствуете его в А-Классе — пульс нового поколения.

Ждем вас с 11:00 до 21:00 на площади 400-летия Тюмени. Праздничная программа, диджей, детские аниматоры, прохладительные напитки, фотозона, конкурсы и подарки. Незабываемые выходные с «Адонис-Авто»!

Официальный дилер марки Мercedes-Benz в Тюмени ООО «Адонис-Авто». Подробная информация по тел. 8 (3452) 48-78-00.

#Новости#Тюмень#Mercedes#Тест-драйв#Транспорт#Olga#Общество
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