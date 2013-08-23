Проведи Weekend вместе с Адонис-Авто Мercedes-Benz

А-класс — это автомобиль для нового времени и нового поколения. Поколения, которое жаждет всего, кроме компромиссов. Футуристический дизайн? Пожалуйста. Необузданная динамика и при этом экономичность? Логично. Захватывающий дух симбиоз комфорта и технологий? Сядьте за руль и испытайте это сами. Возможности комплектации, подстраивающиеся под Вашу индивидуальность, а не наоборот? Просто следуйте Вашему стилю. И вот, наконец, Вы сидите в машине, и первые восторженные метры позади, и вы чувствуете его в А-Классе — пульс нового поколения.