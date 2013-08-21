Общественным наблюдателям разрешат проносить видеокамеры в тюрьмы

В соответствии с одной из предложенных поправок, членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) будет разрешено беспрепятственно проносить на территории СИЗО и колоний фотоаппараты, видеокамеры и диктофоны. Сейчас проносить аппаратуру наблюдатели могут лишь с разрешения администраций исправительных учреждений, которые, как отмечает издание, крайне редко идут на уступки общественным контролерам.