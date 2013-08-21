Общественным наблюдателям разрешат проносить видеокамеры в тюрьмы

В соответствии с одной из предложенных поправок, членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) будет разрешено беспрепятственно проносить на территории СИЗО и колоний фотоаппараты, видеокамеры и диктофоны. Сейчас проносить аппаратуру наблюдатели могут лишь с разрешения администраций исправительных учреждений, которые, как отмечает издание, крайне редко идут на уступки общественным контролерам.
Другая важная поправка, предложенная думским комитетом, касается состава наблюдательных комиссий. В соответствии с ней, число представителей силовых ведомств в ОНК будет сокращено до 20 процентов. Сейчас, отмечает «Коммерсантъ», многие комиссии подконтрольны силовикам, которые зачастую лоббируют интересы ФСИН или прокуратуры.
Закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» действует с 2008 года. В соответствии с документом, специально созданные общественно наблюдательные комиссии могут рассматривать жалобы заключенных и проводить независимые расследования каких-либо инцидентов в колониях.
В настоящее время в России действуют 80 общественных наблюдательных комиссий.