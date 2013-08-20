«Смотрящего» и его сообщников отправили в колонию

В 2009 году Альберт Мирзабеков создал организованную преступную группу для хищений имущества у граждан и организаций. Также «смотрящий» хотел держать под контролем преступный бизнес на территории микрорайона Тура (район Лесобазы). В состав группы вошли Алексей Шумилов, Руслан Сагов, Вячеслав Осинцев, Ринат Колчаков, Александр Шабалин, Станислав Самойлов, Анатолий Комар и трое несовершеннолетних.
«В 2009–2011 годы злоумышленники, действуя различным составом, совершили более 30 вымогательств, краж и грабежей чужого имущества. При этом граждан, которые добровольно не хотели отдавать криминальной группировке деньги, избивали или уничтожали их имущество. К примеру, у одного из тюменцев злодеи сожгли автомашину. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил около 2 млн. рублей», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В апреле 2011 года деятельность преступной группы пресекли правоохранительные органы.
Суд признал Альберта Мирзабекова и его сообщников виновными по ст. 163 (вымогательство), ст. 158 (кража), ст.161 (грабеж), ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). «Смотрящему» назначено 12 лет лишения свободы, Колчакову — 8 лет 6 месяцев, Сагову и Осинцеву — по 8 лет лишения свободы. Отбывать срок им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Остальным участникам группы были назначены различные сроки — от 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы условно. Добавим, что дело в отношении Александра Шабалина выделено в отдельное производство в виду болезни обвиняемого.