«Смотрящего» и его сообщников отправили в колонию

«В 2009–2011 годы злоумышленники, действуя различным составом, совершили более 30 вымогательств, краж и грабежей чужого имущества. При этом граждан, которые добровольно не хотели отдавать криминальной группировке деньги, избивали или уничтожали их имущество. К примеру, у одного из тюменцев злодеи сожгли автомашину. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил около 2 млн. рублей», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.