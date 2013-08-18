Гражданские активисты провели акцию в защиту Лесного пруда

«Сегодня появились первые люди, первая горстка, завтра они превратятся в лавину. Эти люди сознают себя гражданами, хотят, чтобы страна наша когда-нибудь вздохнула, вылезла из этой помойки. Каждый из вас должен привести сюда еще три-пять-десять человек. Потому что этот полигон незаконный. Завтра у меня на руках будут документы, свидетельствующие об этом. Власти банкроты — они не могут вывести этот снег дальше, построить очистные сооружения, спрятать от наших глаз, скидывают его в зоне отдыха. А всего таких незаконных полигонов по Тюмени — пять», — говорит Владимир Николаев.