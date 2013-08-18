Гражданские активисты провели акцию в защиту Лесного пруда

Накануне, 17 августа, тюменские гражданские активисты провели акцию в защиту пруда Лесного. Интернет-портал Nashgorod.ru ранее уже сообщал о незаконной свалке снега неподалеку от ТЭЦ-2.
Несмотря на все обращения к чиновникам, ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Поэтому активист и владелец участка на данной территории Владимир Николаев решился на проведение еще одной акции — репетиции сопротивления. Участники акции — около 10 человек — взялись за руки и встали в живую цепь, как бы преграждающую проезд грузовика с мусором.
«Сегодня появились первые люди, первая горстка, завтра они превратятся в лавину. Эти люди сознают себя гражданами, хотят, чтобы страна наша когда-нибудь вздохнула, вылезла из этой помойки. Каждый из вас должен привести сюда еще три-пять-десять человек. Потому что этот полигон незаконный. Завтра у меня на руках будут документы, свидетельствующие об этом. Власти банкроты — они не могут вывести этот снег дальше, построить очистные сооружения, спрятать от наших глаз, скидывают его в зоне отдыха. А всего таких незаконных полигонов по Тюмени — пять», — говорит Владимир Николаев.
Всем желающим принять участие в следующей акции можно обращаться по телефону 89199591283 и по электронному адресу [email protected].
Екатерина Назарова
Видео Евгения Потрепалова