Дело Андрея Линника направлено в прокуратуру

Следствием было установлено, что в период с 2006 по 2010 год, занимая последовательно должности заместителя главы Тюменского района, первого замглавы и главы Тюменского муниципального района, Линник заключал муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов, строительства газовых котельных, реконструкции канализационного коллектора без соблюдения установленных законом процедур.