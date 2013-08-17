Дело Андрея Линника направлено в прокуратуру

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Тюменского муниципального района Андрея Линника и его подельников.
Экс-руководитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285, ст. 289, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подробности сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Тюменской области.
Следствием было установлено, что в период с 2006 по 2010 год, занимая последовательно должности заместителя главы Тюменского района, первого замглавы и главы Тюменского муниципального района, Линник заключал муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов, строительства газовых котельных, реконструкции канализационного коллектора без соблюдения установленных законом процедур.
При этом он преследовал корыстную заинтересованность и злоупотреблял своими должностными полномочиями. Ему помогали советник главы и генеральный директор МУП «Служба заказчика Тюменского района», а также директора подконтрольных ему фирм.
Путем разработки проектно-сметной документации с указанием завышенной стоимости работ и оборудования, а также подписания актов сдачи-приемки выполненных работ злоумышленникам удалось похитить более 30 миллионов рублей из бюджета Тюменского муниципального района.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении всех фигурантов направлено в прокуратуру Тюменской области для принятия решения об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд.