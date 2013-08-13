Владимир Рябенко увольняется. Врио начальника УМВД по г. Тюмени назначен Геннадий Пеньков

Об этом изданию сообщил бывший заместитель главы ГИБДД Тюмени Сергей Скоробогатов, который был одним из инициаторов письма на имя президента Владимира Путина и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Напомним, что в своем послании сотрудники городской Госавтоинспекции выразили беспокойство по поводу ситуации в ведомстве и сообщили о фактах злоупотребления со стороны начальства, в первую очередь — командира полка ДПС Тюмени Сергея Беседина, задержанного в июле при получении взятки. Письмо подписали 148 сотрудников ГИБДД. Комиссия из МВД РФ, в состав комиссии вошли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ, Департамента государственной службы и кадров МВД РФ, а также представитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства, работала в Тюмени в конце июля — начале августа.
«Думаю, Рябенко понял, что люди из комиссии не дураки и понимают, что к чему. Что касается самого рапорта, то его утверждение — это, наверное, лишь вопрос времени. Увольнения сотрудников в звании полковника и выше утверждает непосредственно глава МВД России и, когда ему доложат о результатах проверки, надеюсь, он сделает соответствующие выводы», — цитирует Скоробогатова «Газета. Ru».
Издание приводит и его слова о том, что все факты о поборах с рядовых сотрудников ДПС подтвердились: «Сотрудником ГУСБ были опрошены как те сотрудники, которые подписали письмо, так и те, кто его не подписывал, — и те, и другие все факты полностью подтвердили, а те, кто не подписался, отметили, что с удовольствием бы это сделали. Они четко подтвердили не только о поборах, но и другие факты, в частности, что те роты, которые отказывались платить, были вынуждены работать сверхурочно в свои выходные без всякой оплаты».
Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени: «Владимир Петрович Рябенко с 8 августа написал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел в соответствии с п.3 ст. 40 Закона о полиции о том, что выслуга срока службы дает ему право на получение пенсии». Там также отметили, что обязанности главы тюменской полиции будет временно исполнять заместитель начальника УМВД России по г. Тюмени полковник Геннадий Пеньков.
Владимир Петрович Рябенко родился 2 октября 1967 года. Службу в органах внутренних дел он начал в 1991 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Зерноградского района Ростовской области. В 2004 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. С 2003 по 2006 годы являлся начальником ОВД Тацинского района Ростовской области. В 2006 году Владимир Рябенко был переведен на должность начальника ОВД г. Донецка Ростовской области, затем руководил межмуниципальным отделом МВД России «Азовский» Ростовской области, а с 2011 года возглавлял ОВД по г. Азову и Азовскому району. В 2012 году был назначен на должность начальника УМВД по г. Тюмени. Женат, воспитывает двоих детей.
Что касается Геннадия Пенькова, то он приехал в Тюмень в 2010 году из Сургута. Там он несколько лет занимал должность первого заместителя начальника УВД Сургута — начальника криминальной милиции.