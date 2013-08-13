Владимир Рябенко увольняется. Врио начальника УМВД по г. Тюмени назначен Геннадий Пеньков

Издание приводит и его слова о том, что все факты о поборах с рядовых сотрудников ДПС подтвердились: «Сотрудником ГУСБ были опрошены как те сотрудники, которые подписали письмо, так и те, кто его не подписывал, — и те, и другие все факты полностью подтвердили, а те, кто не подписался, отметили, что с удовольствием бы это сделали. Они четко подтвердили не только о поборах, но и другие факты, в частности, что те роты, которые отказывались платить, были вынуждены работать сверхурочно в свои выходные без всякой оплаты».