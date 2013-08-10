Дети с ДЦП получили шанс «учиться как все»

В Тюменской области началась реализация проекта «Хочу учиться как все», цель которого — реабилитация и подготовка детей с детским церебральным параличом к учебе в школе.
Проект, разработанный в Областном центре реабилитации инвалидов, стал одним из победителей шестого конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Выявить детей с ДЦП, которым необходима подготовка к школе, специалистам центра реабилитации помогла специальная база данных, которая ведется в области. Как рассказала главный врач центра Наталья Логинова, специалисты разговаривали индивидуально со всеми родителями, и все с радостью согласились принять участие в проекте. «Конечно, за 21 день детей на ноги не поставишь, и на 100% всех к занятиям в школе не подготовишь, но у всех ребят наблюдается положительная динамика — успехи превзошли наши ожидания! С детьми занимались логопеды, психологи… Начинали с самых азов: как нужно вести себя в школе, как общаться с одноклассниками, с педагогом, каким должен быть распорядок дня. Развивали моторику, и, например, один ребенок научился держать ручку, рисовать, хотя даже его мама думала, что он с этим не справится!», — рассказала Наталья Логинова. Девочке Тане курсы помогли улучшить эмоциональное состояние: она стала общительнее, захотела посещать занятия. Другой ученице, Диане, помогли развить такие важные для учебы в школе навыки как самоконтроль и усидчивость.
Реабилитацию, как сообщают в областном департаменте социального развития, уже прошли 18 особых детей. Наравне с ними принимали участие в занятиях и родители. Они узнавали о том, как помощь социализации ребенка, как проводить реабилитацию дома. В этом месяце в рамках проекта будут заниматься еще более 10 детей и их родителей. Итоги лета подведут 25-го августа.
Добавим, в этом году, по данным департамента социального развития, 98% детей с ограниченными возможностями получают образовательные услуги. В 32% школ создана доступная среда для детей-инвалидов, 100% детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний, обучаются дистанционно а 83% детей с ограниченными возможностями здоровья учатся в массовых, в том числе обычных общеобразовательных, школах.