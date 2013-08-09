Верховный суд оставил без изменений приговор экс-ученице школы № 44

«Из обвинения суд убрал только статью 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), посчитав, что все остальные обвинения — 4 эпизода грабежа и эпизод группового изнасилования — нашли подтверждение в ходе расследования. Но у нас остались вопросы к свидетелям обвинения — суд не усомнился в их показаниях, несмотря на то, что оба воспитанника детского дома „Горизонт“ имеют психические отклонения, один из них сейчас проходит курс лечения психиатрической больнице в Винзилях. Полагаю, что суровое наказание, которое избрал суд для моей подзащитной, главным образом, объясняется шумихой в средствах массовой информации. Надеемся, что вышестоящая инстанция разберется в этом деле и отменит решение Тюменского областного суда», — сказал тогда адвокат.