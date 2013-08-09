Верховный суд оставил без изменений приговор экс-ученице школы № 44

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор, вынесенный в отношении 16-летней Кати В. и ее сообщника по громкому делу об «ужасе в 44 школе». Отметим, что апелляционные жалобы на решение Тюменского областного суда подали несовершеннолетняя девушка и ее адвокат, подросток из школы-интерната «Горизонт» обжаловать приговор не стал.
Накануне, 8 августа, Верховный суд РФ рассмотрел жалобы и отклонил их за необоснованностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Напомним, Тюменский областной суд признал Катю В. виновной по п. «б» ч.4 ст.131 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч.1 ст.161 (грабеж). Ей назначено 7 лет лишения свободы. Ее сообщник — 16 летний парень из школы-интерната «Горизонт» — осужден по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ к 6 годам лишения свободы. Кроме того, с осужденных взыскан 1 миллион рублей (по 500 тысяч с каждого) в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда.
Ранее адвокат Кати В. Александр Княжев в беседе с корреспондентом Nashgorod.ru отмечал, что защита будет опротестовывать решение суда в вышестоящей инстанции, так как в ходе судебного расследования не было предоставлено достаточных доказательств вины его подзащитной.
«Из обвинения суд убрал только статью 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), посчитав, что все остальные обвинения — 4 эпизода грабежа и эпизод группового изнасилования — нашли подтверждение в ходе расследования. Но у нас остались вопросы к свидетелям обвинения — суд не усомнился в их показаниях, несмотря на то, что оба воспитанника детского дома „Горизонт“ имеют психические отклонения, один из них сейчас проходит курс лечения психиатрической больнице в Винзилях. Полагаю, что суровое наказание, которое избрал суд для моей подзащитной, главным образом, объясняется шумихой в средствах массовой информации. Надеемся, что вышестоящая инстанция разберется в этом деле и отменит решение Тюменского областного суда», — сказал тогда адвокат.
Надежды адвоката не оправдались, и его подопечная останется в воспитательной колонии.