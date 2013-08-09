Долгострой на Камчатской введен в эксплуатацию

Проблемный дом на улице Камчатской в Тюмени застройщика-банкрота «НТЦ» введен в эксплуатацию. 96 дольщиков получили долгожданные квартиры. Второй объект этого застройщика на Елизарова только начал «жить».
Разрешение на ввод в эксплуатацию 9-этажного жилого дома 7 августа получил ЖСК «Камчатский».
Напомним, бывший застройщик объекта, ООО «Научно-технический центр», начал возводить дом в 2007 году. Изначально стройка велась с нарушением требований законодательства, так как у ООО «НТЦ» отсутствовала исходно-разрешительная документация.
За это, а также за привлечение денежных средств граждан лицом, не имеющим на это права, общество и его руководитель неоднократно привлекались Главным управлением строительства Тюменской области к административной ответственности.
В сентябре 2008 года строительно-монтажные работы на доме были приостановлены. Дом замер на уровне 8 этажа кирпичной кладки коробки здания. Причина – отсутствие финансовых средств у застройщика.
В 2009 году в связи с тем, что застройщик был признан банкротом, многоквартирный дом был передан ЖСК «Камчатский». В 2010 дом фактически был почти готов, дольщики выходили на митинги и пикеты, чтобы донести свою беду до людей и чиновников. Довести дело до завершения удалось только теперь.
«Завершение строительства дома было взято на контроль правительством Тюменской области. Ситуация по данному объекту неоднократно рассматривалась на межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приостановлением строительства многоквартирных домов, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан. Пострадавшим дольщикам была оказана помощь в части оформления разрешительной документации, позволяющей достроить дом и ввести его в эксплуатацию, а также решении вопросов с присоединением к сетям инженерной инфраструктуры», - сообщает пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Ольга Крюкова.
Второй объект компании «НТЦ» на улице Елизарова также заметно ожил. На площадку зашел новый застройщик «ЖБИ-3». Компания уже ведет подготовительные работы. В Главном управлении строительства уверяют, что все дольщики дома на Елизарова получат свои квартиры.