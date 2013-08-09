Долгострой на Камчатской введен в эксплуатацию

В 2009 году в связи с тем, что застройщик был признан банкротом, многоквартирный дом был передан ЖСК «Камчатский». В 2010 дом фактически был почти готов, дольщики выходили на митинги и пикеты, чтобы донести свою беду до людей и чиновников. Довести дело до завершения удалось только теперь.