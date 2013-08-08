Тюменские каратисты выступят на Первенстве России

На этот раз в состав сборной вошло16 представителей тюменской федерации, в том числе — кадеты и юниоры 1993–1999 года рождения. Всего в турнире примут участие спортсмены из 40 регионов страны, лучшие из лучших получат право выступать на Первенстве мира.
«В этом году юниорская сборная Тюменской области как никогда многочисленна. Мы уделили большое внимание подготовке команды, как на учебных сборах, так и на предсоревновательных стартах. Я надеюсь, что наши юниоры покажут хороший результат, который позволит им попасть в сборную России», — поделился своими ожиданиями президент федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов, который возглавил делегацию Тюменской области.
В пресс-службе федерации каратэ Тюменской области отметили, что подготовка к турниру началась еще в июне под руководством тренеров областной школы каратэ Юрия Калашникова и Андрея Коряковцева. Финалом подготовки стали учебно-тренировочные сборы в оздоровительном центре «Снежинка», где тренером выступил серб Предраг Стоядинов.