Тюменские каратисты выступят на Первенстве России

«В этом году юниорская сборная Тюменской области как никогда многочисленна. Мы уделили большое внимание подготовке команды, как на учебных сборах, так и на предсоревновательных стартах. Я надеюсь, что наши юниоры покажут хороший результат, который позволит им попасть в сборную России», — поделился своими ожиданиями президент федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов, который возглавил делегацию Тюменской области.