Пчелка + SPAR = намного больше!

Напомним, что ребрендинг магазина «Пчёлка» в SPAR начался месяц назад и прошел точно в назначенный срок. В первые 3 дня работы магазин посетило более трех тысяч покупателей, по этому показателю можно судить, что открытие прошло успешно! Надеемся, что жители Заречного микрорайона по достоинству оценят произошешние изменения. До конца года в Тюмени нас ждут еще два крупных открытия SPAR городского значения: новый супермаркет в МФК «Магеллан» на улице М.Горького, 42 и ребрендинг гипермаркета «Мосмарт» в ТРЦ «Колумб», где будут представлены новые возможности для покупателя, к примеру, приготовление еды по выбору прямо в торговом зале.