Пчелка + SPAR = намного больше!

Накануне в Тюмени открылся новый современный магазин европейской марки SPAR. Следует отметить что это только начало предстоящих крупных открытий в 2013 году!
SPAR — это большой выбор продовольственных товаров со впечатляющим ассортиментом категории «фреш» например, овощи и фрукты, молочные продукты. Свежая выпечка, салаты, горячие блюда и готовые решения для вашего стола — ключевые преимущества SPAR. Отдельного внимания заслуживают товары собственной марки под брендами Smart, SPAR, SPAR premium — это продукция отличного качества по ценам, соответствующим лучшим из известных товаров-аналогов. Одна из особенностей магазинов, представленных в России — сочетание европейского опыта с местными традициями и товарами.
Напомним, что ребрендинг магазина «Пчёлка» в SPAR начался месяц назад и прошел точно в назначенный срок. В первые 3 дня работы магазин посетило более трех тысяч покупателей, по этому показателю можно судить, что открытие прошло успешно! Надеемся, что жители Заречного микрорайона по достоинству оценят произошешние изменения. До конца года в Тюмени нас ждут еще два крупных открытия SPAR городского значения: новый супермаркет в МФК «Магеллан» на улице М.Горького, 42 и ребрендинг гипермаркета «Мосмарт» в ТРЦ «Колумб», где будут представлены новые возможности для покупателя, к примеру, приготовление еды по выбору прямо в торговом зале.
Как сообщает торговая компания холдинга «Партнер», до конца 2015 года помимо новых открытий планируется завершить ребрендинг всех магазинов «Мосмарт» и «Пчелка».
В дни открытия в магазине SPAR по адресу проезд Заречный, 33, ТЦ «Жемчужина» покупателей ждут подарки за покупку, дегустации товаров собственной марки SPAR и другие сюрпризы.
Фотоотчет с открытия можно посмотреть в группе ВК http://vk.com/spar72, счастливчиков нашедших себя на фото, ждут ценные подарки, а победителя в голосовании за лучшее фото — соковыжималка.
Вас будут рады видеть в новом магазине SPAR!