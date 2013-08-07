Мосгорсуд заблокировал доступ к сериалам на торрент-трекерах

В середине 1990-х, когда в США была принята попытка ввести цензуру в Сети, был написан ставший культовым документ «Декларация независимости киберпространства». Сегодня в России этот идеалистический манифест, автор которого восклицает о независимости киберпространства от «реального мира», читается на удивление свежо: в стране вступило в силу первое после принятия «антипиратского закона» решение суда о блокировке контента. По иску ЗАО «Сейчас» Мосгорсуд заблокировал доступ к сериалам «Интерны», «Саша, Таня», «Универ», «Новая общага» на торрент-трекере rutor.org и сериала «Компьютерщики» на сайте turbofilm.ru.
Принятый закон за несколько дней до решения Мосгорсуда обсудили на программе «Точка» в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» председатель «Пиратской партии России» Павел Рассудов, руководитель проекта «РосКомСвобода» Артём Козлюк и адвокат Саркис Дарбинян.
«Прежде всего, мы всегда говорим о том, что есть у нас фундаментальные права: право на свободу распространения и получения информации и право на доступ к культуре, — уверен Дабринян. — Мы не согласны с позицией, что это воровство, и всегда пытаемся говорить о том, что это не воровство, это копирование и распространение. По мне, воровство — это плагиат.
У „Пиратской партии“ есть вот самый главный аргумент, когда мы говорим об авторском праве, в Америке это называется fair use, то есть добросовестное использование, когда объекты авторских прав используются в некоммерческих целях, для обмена между пользователями. И мы считаем, что такие права ничто не нарушают. И, наоборот, законодательство должно было двигаться в сторону узаконивания, легализации некоммерческого обмена, а не наоборот, полного запрета распространения. Все понимают, что это бред. Невозможно запретить в интернете ничего распространять»
Претензии к закону высказал и сам председатель «Пиратской парии» Павел Рассудов, уверенный в том, что закон — бесполезный и неэффективный: «У меня претензия к данному закону — что он не решает системных проблем авторского права. То есть проблема, на мой взгляд, заключается в том, что нарушен баланс прав между авторами, пользователями и правообладателями, которые не всегда являются авторами. И вместо того, чтобы решить эту проблему, чтобы достичь нового общественного договора с пользователями, мы начинаем ужесточать и так не соблюдающийся закон. И хотим, чтобы пользователи начали его соблюдать. Хотя уже сейчас известно о том, что есть такие простые технические средства, как анонимайзеры, VPN, Tor, I2P… Самый простой способ получить доступ к заблокированной информации — это установить себе браузер Opera, в нем есть кнопочка „Турбо“ — и вы тут же получаете доступ ко всей заблокированной информации. Сайты, которые сознательно будут нарушать авторские права, будут уже готовы к тому, что их будут блокировать, они информируют пользователей о том, как обходить эти блокировки, и готовы сами менять и IP-адреса, и домены, и так далее».
Интересно, что, обсуждая закон, способы обходить его озвучивают сами депутаты Госдумы. «Смешная история была, — вспомнил в разговоре Дабринян. — Недавно кто-то из депутатов озвучил то, что, в принципе, узкий круг и так знал — что переводчик от Google позволяет заходить на любые заблокированные ресурсы. Вот что сейчас будет делать Google со своим -сервером, который находится в США, позволяет пользователям быстро переводить те или иные слова, но, фактически, сейчас работает как инструмент обхода закона. И если до этого об этом знало мало людей, то благодаря одному из таких депутатов, который, видимо, переживал, что закон не будет соблюдаться, о нем теперь узнало большое количество людей».
Для того, чтобы распространять информацию о законодательном регулировании Сети и для «пропаганды идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли» на исходе минувшей осени был создан проект «РосКомСвобода». Его руководитель Артем Козлюк уверен: восстанавливать доступ к информации они могут научить «любую бабушку». Проект оказывает юридическую поддержку тем, кто пожелает оспорить решение госорганов о блокировке интернет-ресурсов. «Я благодарен этим законам, что пользователей, которые будут больше информированы, больше получать знаний, в том числе и в IT-сфере, будет становиться с каждым днем все больше и больше», — признается Козлюк. «Теперь просто пользователям нужно из „первого класса“ перейти во „второй класс Интернета“», — поддержал Артема Рассудов
«Пираты» не только выступают против закона, но и предлагают альтернативные способы урегулировать конфликты в Сети: «Мне кажется, есть способы, которые позволяют как-то урегулировать конфликты, — считает Рассудов. — Например, тот же самый YouTube. Когда возникают претензии правообладателя на то, что там размещен какой-то ролик, на который ему принадлежат авторские права, то YouTube предлагает не сразу удалить этот ролик, а поставить на него контекстную рекламу. Да, это не такие большие деньги, как обычно хотят правообладатели, но это, тем не менее, способ заработка на контенте. На подобную модель могли бы пойти и „ВКонтакте“, и они, на самом деле, уже идут, потому что сейчас фильмы, которые есть на легальных онлайн кинотеатрах, спокойно встраиваются в „ВКонтакт“, и там показывается их реклама».
Активисты протеста против нового закона напоминают: первого августа, в день его принятия, около двух тысяч сайтов в знак протеста выключили свои сервера или поставили на страницы «заглушки». Многие другие проекты поддержали протест менее заметными действиями, например, опубликовав на своих страницах информационные сообщения. Причем среди них были такие гиганты, как Mail.ru, а также Lurkmore, Хабрхабр и другие. Поучаствовали даже такие порталы как, например, «Спорт сегодня» (sports.ru), а значит регулирование интернета волнует не только узкое сообщество.
Впрочем, пираты не особенно надеются на изменения к лучшему. «Пользователям я просто рекомендую закупить многогигабайтные диски и скачивать, скачивать, потому что копирование в личных целях пока еще разрешено», — советует Павел Рассудов.