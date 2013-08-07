Мосгорсуд заблокировал доступ к сериалам на торрент-трекерах

Претензии к закону высказал и сам председатель «Пиратской парии» Павел Рассудов, уверенный в том, что закон — бесполезный и неэффективный: «У меня претензия к данному закону — что он не решает системных проблем авторского права. То есть проблема, на мой взгляд, заключается в том, что нарушен баланс прав между авторами, пользователями и правообладателями, которые не всегда являются авторами. И вместо того, чтобы решить эту проблему, чтобы достичь нового общественного договора с пользователями, мы начинаем ужесточать и так не соблюдающийся закон. И хотим, чтобы пользователи начали его соблюдать. Хотя уже сейчас известно о том, что есть такие простые технические средства, как анонимайзеры, VPN, Tor, I2P… Самый простой способ получить доступ к заблокированной информации — это установить себе браузер Opera, в нем есть кнопочка „Турбо“ — и вы тут же получаете доступ ко всей заблокированной информации. Сайты, которые сознательно будут нарушать авторские права, будут уже готовы к тому, что их будут блокировать, они информируют пользователей о том, как обходить эти блокировки, и готовы сами менять и IP-адреса, и домены, и так далее».