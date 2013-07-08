Цыганский табор из Заречного переселяется за Березняки

Цыганский табор, обитающий в заречной части города, переселяется в микрорайон «Славянский» за Березняки. Эту информацию подтвердил депутат Тюменской городской Думы Ришад Зиганшин.
На пресс-конференции по благоустройству в пятницу он сказал, что переселение цыган из центра на периферию – это правильное решение, поскольку территория в центре привлекательна для строительства и благоустройства.
Напомним, переселение цыган из строящегося микрорайона «Европейского» продолжается не первый год. Народ, занявший территорию для новостроек, планировали переселить в поселок Мелиораторов, на Лесобазу, но везде жители, узнав о будущем соседстве, писали жалобы во все инстанции – и переселение откладывалось.
А, между тем, застройщик «Партнер-Инвест» обещал покупателям квартир в многоэтажках «Европейского», что к вводу домов первой очереди ярких соседей здесь не будет. А они там по сей день. По информации жителей еще порядка четырех заселенных домов стоят на месте.
Тем не менее, демонтаж домиков цыган начался месяц назад. От комментариев о том, куда переселяют кочевой народ, застройщик отказался. И то, что все 58 домов, построенных «Партнер-Инвестом» за Березняками в микрорайоне «Славянском», будут принадлежат цыганам, жители того самого «Славянского» узнали лишь летом, когда соседи начали заезжать в новостройки. Конечно, на уровне слухов эта информация блуждала в Березняках почти год, но никакой паники жители частного сектора поднять не успели, так как конкретного и точного ответа о переселенцах им не дали ни в департаментах, ни в администрации, ни у строительной компании.
Теперь жители «Славянского» вынуждены искать способы сожительства с кочевым народом, мириться с их антисанитарными условиями. В свою очередь, цыгане, как стало известно, тоже не в восторге от новых домов, но все-таки они туда переселяются.
Вот так по стечению обстоятельств поселок для цыган оказался «Славянским», а соседями их стал жилой комплекс «Пушкин».
Фото Дмитрия Изосимова, http://izosimov.livejournal.com/567769.html