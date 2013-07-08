Цыганский табор из Заречного переселяется за Березняки

Тем не менее, демонтаж домиков цыган начался месяц назад. От комментариев о том, куда переселяют кочевой народ, застройщик отказался. И то, что все 58 домов, построенных «Партнер-Инвестом» за Березняками в микрорайоне «Славянском», будут принадлежат цыганам, жители того самого «Славянского» узнали лишь летом, когда соседи начали заезжать в новостройки. Конечно, на уровне слухов эта информация блуждала в Березняках почти год, но никакой паники жители частного сектора поднять не успели, так как конкретного и точного ответа о переселенцах им не дали ни в департаментах, ни в администрации, ни у строительной компании.