У тюменской многоэтажки обвалилась облицовка

Напомним, подобный случай произошел 15 мая 2010 года в многоэтажном доме по улице Мельникайте. От обрушения также никто не пострадал. Через несколько дней после этого случая строительная бригада укрепила фасад металлическими скобами. Дело до капитального ремонта дошло в 2012 году. По информации жителей района, ремонт выполнен – сделали сайдинг.