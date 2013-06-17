У тюменской многоэтажки обвалилась облицовка

На место сразу выехала группа немедленного реагирования. «Произошло обрушение облицовочного кирпича в углах здания между 6 и 7 этажами, - рассказала пресс-секретарь УМВД по городу Тюмени Александра Малыгина. – Пострадавших нет». По фасаду здания пошли многочисленные трещины.
Дом построен в 2000 году. Причиной обрушения облицовки в ТСЖ «Диалог», которая обслуживает многоэтажку, считают некачественный кирпич.
«На сегодняшний день территория у дома очищена от обломков кирпича, но оцеплена для безопасности жителей, - сообщила представитель ТСЖ «Диалог» Надежда Агапова. - Может еще обвалиться кирпич…», - переживает она.
Вопрос о дальнейшем ремонте здания будет решаться на уровне департамента ЖКХ.
Напомним, подобный случай произошел 15 мая 2010 года в многоэтажном доме по улице Мельникайте. От обрушения также никто не пострадал. Через несколько дней после этого случая строительная бригада укрепила фасад металлическими скобами. Дело до капитального ремонта дошло в 2012 году. По информации жителей района, ремонт выполнен – сделали сайдинг.