15 июня - Первая летняя ипотечная ярмарка!

В субботу 15 июня жители и гости Тюмени в очередной раз смогут посетить областную ипотечную ярмарку. Мероприятие пройдёт с 10 до 17 часов в офисе федеральной риэлторской компании «Этажи».
Здесь в одном месте соберутся специалисты по недвижимости, эксперты по ипотеке, представители ведущих банков, юристы, консультанты по жилищным программам.
На ярмарке можно узнать о продающихся объектах на первичном, вторичном и загородном рынках, об акциях и скидках на новостройки. Кстати, гостям забронировавшим квартиру в Тюмени в день мероприятия, ведущие застройщики предоставляют скидки!
Здесь можно проконсультироваться по социальным программам, поговорить с юристами. А, самое главное, не только выбрать недвижимость, но и узнать обо всех ипотечных программах, ставках города, и рассчитать, сколько вы сможете сэкономить на ипотеке.
Мероприятие будет интересным и для тех, кто хочет переехать в другой город или просто купить там квартиру - компания «Этажи» присутствует в 20 городах России, в том числе, Екатеринбурге и Москве, ознакомиться с предложениями можно будет также на Ярмарке.
Выбрать действительно есть из чего. На первичном рынке Тюмени за май предложение составило порядка 6200 квартир, из них 66% в объектах эконом-класса, 29% - комфорт-класса и всего 5% в объектах бизнес-класса. На вторичном рынке предложение квартир было порядка 7000 в черте города.
Средняя цена квадрата на первичном рынке за май составила 55569 руб., что на 1% меньше, чем в прошлом месяце. На вторичном рынке средняя цена квадрата в прошлом месяце - 64693 руб.
Узнать больше можно 15 июня. Ждём Вас по адресу: ул. Ленина, 38/1, 2 этаж, Центр недвижимости и ипотеки компании «Этажи». Участие в ярмарке и все консультации - бесплатные.
Приходите за комфортными квартирами и удобной ипотекой!
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