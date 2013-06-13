15 июня - Первая летняя ипотечная ярмарка!

Мероприятие будет интересным и для тех, кто хочет переехать в другой город или просто купить там квартиру - компания «Этажи» присутствует в 20 городах России, в том числе, Екатеринбурге и Москве, ознакомиться с предложениями можно будет также на Ярмарке.