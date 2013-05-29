За обвалившееся балконное ограждение ответит ТСЖ

После чего инцидент обсуждали на совещании в администрации города, где отмечалось, что защитный экран балкона сдуло при ветровой нагрузке, - это, прежде всего, разрушение верхнего слоя балконной плиты и то, что данная конструкция не была изначально при строительстве прикреплена к несущим ограждающим конструкциям дома. ТСЖ «Утешево» эксплуатирует этот дом и в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества. При весенних и осенних осмотрах должны были составляться акты. Председатель обязан был предпринять меры по закреплению данного балконного экрана (ограждения). Однако ТСЖ не пронимало мер.