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За обвалившееся балконное ограждение ответит ТСЖ

29 мая 2013, 15:11
ТСЖ «Утешево» плохо содержало дом № 14 по улице Школьной в поселке под Тюменью, поэтому в доме обвалилась балконная стена. В адрес управляющей организации вынесено представление прокуратуры города

ТСЖ «Утяшево» плохо содержало дом № 14 по улице Школьной в поселке под Тюменью, поэтому в доме обвалилась балконная стена. В адрес управляющей организации вынесено представление прокуратуры города.

После чего инцидент обсуждали на совещании в администрации города, где отмечалось, что защитный экран балкона сдуло при ветровой нагрузке, - это, прежде всего, разрушение верхнего слоя балконной плиты и то, что данная конструкция не была изначально при строительстве прикреплена к несущим ограждающим конструкциям дома. ТСЖ «Утешево» эксплуатирует этот дом и в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества. При весенних и осенних осмотрах должны были составляться акты. Председатель обязан был предпринять меры по закреплению данного балконного экрана (ограждения). Однако ТСЖ не пронимало мер.

Проверка прокуратуры Калининского округа г. Тюмени подтвердила, что данное происшествие стало возможным ввиду ненадлежащего содержания ТСЖ «Утешево» жилого дома. В связи с этим в адрес председателя ТСЖ «Утешево» вынесено представление об устранении нарушений закона. За его рассмотрением установлен контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры.

#Новости#Утешево#Балкон#ТСЖ «Метелица-Люкс»#Недвижимость#Женя#Общество
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