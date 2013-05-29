Рядом с а/п «Плеханово» построят жилые дома

Начальная цена права на заключение договора аренды 3 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 8,25 га составляет 3 706 000 рублей, в том числе НДС 18%. (Шаг аукциона – 100 000 рублей). Срок договора аренды составляет 3 года со дня подписания акта приема-передачи участка. Начальная цена права на заключение договора аренды 2 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 15,41 га составляет 5 668 000 рублей, в том числе НДС 18% (Шаг аукциона – 200 000 рублей). Срок договора аренды составляет 4 года со дня подписания акта приема-передачи участков.