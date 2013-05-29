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Рядом с а/п «Плеханово» построят жилые дома

29 мая 2013, 10:17
Жилые дома появятся на земельных участках возле аэропорта «Плеханово». 75% жилья будет эконом-формата, то есть подойдет под различные жилищные программы.

Жилые дома появятся на земельных участках возле аэропорта «Плеханово». 75% жилья будет эконом-формата, то есть подойдет под различные жилищные программы. Такое условие ставит Фонд «РЖС» в документации уже объявленного аукциона.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства объявил о проведении аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды 5 земельных участков общей площадью 23,66 га, расположенных по адресу: Тюменская обл., Тюмень. «Минимальный объем общей площади объектов жилищного строительства на земельном участке площадью 8,25 га составляет 30 000 кв. м, на земельном участке площадью 15,41 га – 60 000 кв.м», - сообщает Фонд.

Участки расположены на границе Тюмени и Тюменского района, вдоль городской объездной дороги, в 7 км от центральной части Тюмени. В непосредственной близости от участков находится аэропорт «Плеханово». В непосредственной близости расположен ТРЦ «ГиперСити». Подъезд к участкам возможен по Интернациональной улице.

Начальная цена права на заключение договора аренды 3 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 8,25 га составляет 3 706 000 рублей, в том числе НДС 18%. (Шаг аукциона – 100 000 рублей). Срок договора аренды составляет 3 года со дня подписания акта приема-передачи участка. Начальная цена права на заключение договора аренды 2 земельных участков, входящих в состав единого лота, общей площадью 15,41 га составляет 5 668 000 рублей, в том числе НДС 18% (Шаг аукциона – 200 000 рублей). Срок договора аренды составляет 4 года со дня подписания акта приема-передачи участков.

Аукционы состоятся 21 июня 2013.

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