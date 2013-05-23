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В «Александровском дворике» - новоселье

23 мая 2013, 16:54
Циолковского, 11 – такой адрес присвоен новому дому - «Александровский дворик». Первая очередь дома введена в эксплуатацию, и 52 готовые квартиры ждут своих хозяев.

Циолковского, 11 – такой адрес присвоен новому дому - «Александровский дворик». Первая очередь дома введена в эксплуатацию, и 52 готовые квартиры ждут своих хозяев и людей, желающих приобрести заветные квадратные метры в особенном доме.

Напомним, что строительство жилого дома ГП 2Б началось в августе 2011 года. Перед застройщиком стояло множество ответственных и интересных задач. На первом этапе удалось воплотить всё, и даже чуть больше.

«Александровский дворик» - 8-этажный уютный дом из керамического кирпича - окружен закрытым благоустроенным двором с собственными детской и спортивной площадками. В просторных квартирах с 3-метровыми потолками проведена подготовка под чистовую отделку, что оградит жителей дома от «грязных работ» и оставит приятные хлопоты по обустройству интерьера помещений. К каждой квартире уже подведены телекоммуникационные системы и домофон. В подъездах выполнена декоративная штукатурка и установлены современные лифты марки Otis. Для большей безопасности жильцов в ближайшее время по периметру дома будет установлена система видеонаблюдения. Придомовое благоустройство завершено: высажены зеленые насаждения, установлены лавочки и безопасные детские площадки, организованы проезды и тротуары.

Словом, первая очередь «Александровского дворика» готова к встрече счастливых новоселов!

Проектная декларация размещена на сайте alsad72.ru.

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