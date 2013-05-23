В «Александровском дворике» - новоселье

«Александровский дворик» - 8-этажный уютный дом из керамического кирпича - окружен закрытым благоустроенным двором с собственными детской и спортивной площадками. В просторных квартирах с 3-метровыми потолками проведена подготовка под чистовую отделку, что оградит жителей дома от «грязных работ» и оставит приятные хлопоты по обустройству интерьера помещений. К каждой квартире уже подведены телекоммуникационные системы и домофон. В подъездах выполнена декоративная штукатурка и установлены современные лифты марки Otis. Для большей безопасности жильцов в ближайшее время по периметру дома будет установлена система видеонаблюдения. Придомовое благоустройство завершено: высажены зеленые насаждения, установлены лавочки и безопасные детские площадки, организованы проезды и тротуары.