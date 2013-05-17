Балкон жилого дома частично разрушился из-за недосмотра ТСЖ

Дому с полуразрушенным балконом «грозит» капитальный ремонт, в том числе и усиление балконных плит. «Дело балкона» обсудили накануне на совещании в администрации города.
«Данный многоквартирный дом 1989 года постройки и срок эксплуатации всего 24 года. Органами местного самоуправления в 2006 и 2007 гг. были исполнены обязательства в части выполнения работ по капитальному ремонту кровли и по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей», - сообщил на совещании заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Чертов.
Причина того, что защитный экран балкона сдуло при ветровой нагрузке, - это, прежде всего, разрушение верхнего слоя балконной плиты и то, что данная конструкция не была изначально при строительстве прикреплена к несущим ограждающим конструкциям дома. Однако следует отметить, что ТСЖ «Утешево» эксплуатирует этот дом и в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества. При весенних и осенних осмотрах должны составляться акты. Председатель обязан был предпринять меры по закреплению данного балконного экрана (ограждения). Однако ТСЖ не пронимало мер, информирует пресс-служба городской администрации.
Учитывая сложившуюся ситуацию, администрацией города в начале 2013 года были приняты меры по выделению бюджетных средств. 5 марта, после конкурса, была отобрана подрядная организация для проведения обследования конструктивных элементов. В настоящее время оно завершено. Оформляется техническое заключение по результатам и будет разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ, в том числе и усиление балконных плит.
Следует отметить, что прямая обязанность ТСЖ «Утешево» - поддерживать многоквартирный дом в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
При надлежащем обслуживании многоквартирного дома эксплуатирующей организацией подобной ситуации бы не произошло. Сама несущая конструкция балкона не обрушилась, это ограждение. Тем не менее, эксплуатировать балкон невозможно, так как это может быть опасно для жизни и здоровья.
Ситуацию взяла на контроль Государственная жилищная инспекция Тюменской области.
Фото ГТРК «Регион-Тюмень»