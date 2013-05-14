Из-за сильного ветра в доме обрушился балкон

Как прокомментировал руководитель ТСЖ «Утешево» Николай Коваленко, это не единственный ветхий балкон у этого дома. «На балконе не было козырька, от сильного ветра разрушилась и кромка балкона», - рассказал он.
Дому № 14 на улице Школьной уже более 20 лет. Ему давно требуется ремонт, чего не отрицают коммунальщики. Уже были готовы и сметы на его проведение.
«Сейчас дому требуется обследование специалистов. Только после экспертизы, на которую постараемся получить средства из бюджета в размере 138 тысяч рублей, будет принято решение о дальнейших действиях», - уточнил руководитель ТСЖ.
В сюжете ГТРК «Регион-Тюмень» семья Приваловых, жители дома, где обрушилась часть балкона, рассказали, что для них этот случай не стал сюрпризом. «Мне муж звонит, говорит у нас отвалился балкон, хотя мы давно предупреждали коммунальщиков, что у нас балкон в аварийном состоянии, однако те ничего не предпринимали», - сетует Нина Дмитриевна. А последняя квитанция за квартплату начисленными суммами вообще повергла жильцов в шок: за 78 квадратных метров выставлен счет в более чем 5 тысяч рублей.
Фото ГТРК «Регион-Тюмень»