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Из-за сильного ветра в доме обрушился балкон

14 мая 2013, 16:09
Жители дома в поселке Утешево города Тюмени лишились балконного ограждения. Из-за сильного ветра второго мая оно обрушилось. Никто не пострадал.

Как прокомментировал руководитель ТСЖ «Утешево» Николай Коваленко, это не единственный ветхий балкон у этого дома. «На балконе не было козырька, от сильного ветра разрушилась и кромка балкона», - рассказал он.

Дому № 14 на улице Школьной уже более 20 лет. Ему давно требуется ремонт, чего не отрицают коммунальщики. Уже были готовы и сметы на его проведение.

«Сейчас дому требуется обследование специалистов. Только после экспертизы, на которую постараемся получить средства из бюджета в размере 138 тысяч рублей, будет принято решение о дальнейших действиях», - уточнил руководитель ТСЖ.

В сюжете ГТРК «Регион-Тюмень» семья Приваловых, жители дома, где обрушилась часть балкона, рассказали, что для них этот случай не стал сюрпризом. «Мне муж звонит, говорит у нас отвалился балкон, хотя мы давно предупреждали коммунальщиков, что у нас балкон в аварийном состоянии, однако те ничего не предпринимали», - сетует Нина Дмитриевна. А последняя квитанция за квартплату начисленными суммами вообще повергла жильцов в шок: за 78 квадратных метров выставлен счет в более чем 5 тысяч рублей.

Фото ГТРК «Регион-Тюмень»

#Новости#Утешево#Балкон#Недвижимость#Женя#Общество
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