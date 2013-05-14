Из-за сильного ветра в доме обрушился балкон

В сюжете ГТРК «Регион-Тюмень» семья Приваловых, жители дома, где обрушилась часть балкона, рассказали, что для них этот случай не стал сюрпризом. «Мне муж звонит, говорит у нас отвалился балкон, хотя мы давно предупреждали коммунальщиков, что у нас балкон в аварийном состоянии, однако те ничего не предпринимали», - сетует Нина Дмитриевна. А последняя квитанция за квартплату начисленными суммами вообще повергла жильцов в шок: за 78 квадратных метров выставлен счет в более чем 5 тысяч рублей.