nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Подвал дома без согласия жильцов сдали под кафе

4 апреля 2013, 11:42
В подвале дома № 44 по улице Урицкого в Тюмени без согласия жильцов появилось кафе. Коллективно собственники квартир в доме обратились в прокуратуру города.

Как выяснилось, на часть подвального помещения администрации г. Тюмени оформила право муниципальной собственности и сдала его под общепит. Но современное законодательство говорит о том, что подвальное помещение – это общее имущество собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Он принадлежит им всем на праве общей долевой собственности.

«Следовательно, администрация г. Тюмени без согласия жильцов дома №44 по улице Урицкого не вправе была регистрировать право муниципальной собственности на подвальное помещение и тем более сдавать его в аренду», - сообщает надзорное ведомство.

Так, дело прокуратура передала в Калининский районный суд Тюмени с иском о прекращении права муниципальной собственности на спорное помещение. 2 апреля 2013 года суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры.

#Новости#Аренда офисов#Коммерческая недвижимость#Собственники жилья#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25