Подвал дома без согласия жильцов сдали под кафе

Как выяснилось, на часть подвального помещения администрации г. Тюмени оформила право муниципальной собственности и сдала его под общепит. Но современное законодательство говорит о том, что подвальное помещение – это общее имущество собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Он принадлежит им всем на праве общей долевой собственности.
«Следовательно, администрация г. Тюмени без согласия жильцов дома №44 по улице Урицкого не вправе была регистрировать право муниципальной собственности на подвальное помещение и тем более сдавать его в аренду», - сообщает надзорное ведомство.
Так, дело прокуратура передала в Калининский районный суд Тюмени с иском о прекращении права муниципальной собственности на спорное помещение. 2 апреля 2013 года суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры.