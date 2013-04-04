Подвал дома без согласия жильцов сдали под кафе

Как выяснилось, на часть подвального помещения администрации г. Тюмени оформила право муниципальной собственности и сдала его под общепит. Но современное законодательство говорит о том, что подвальное помещение – это общее имущество собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Он принадлежит им всем на праве общей долевой собственности.