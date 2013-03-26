За должок по аренде помещения придется ответить

По версии следствия в 2009 года, Ольга Лобанова арендовала у местного жителя нежилое помещение, однако денежные средства за аренду и коммуналку не выплачивала. Поэтому мужчина-наймодатель был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением.
В октябре 2010 года суд взыскал с Лобановой в пользу мужчины денежные средства в сумме более 1,9 млн рублей. В апреле 2011 года было возбуждено исполнительное производство. Однако Лобанова, ссылаясь на трудное материальное положение, мер к погашению долга не принимала, а в июне 2012 года с целью воспрепятствования своевременности исполнительных действий по установлению имущественного положения сменила фамилию на девичью. Вместе с тем приставы выяснили, что Лобанова в 2008-2012 годы работала в ООО Технологическая компания «Сибэкс» и получала ежемесячно доход более 10 тысяч рублей.
Прокуратура Центрального округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 55-летней Ольги Лобановой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере). Материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, информирует прокуратура области.
Добавим, что санкция ст.177 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы до 2 лет.