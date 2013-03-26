За должок по аренде помещения придется ответить

В октябре 2010 года суд взыскал с Лобановой в пользу мужчины денежные средства в сумме более 1,9 млн рублей. В апреле 2011 года было возбуждено исполнительное производство. Однако Лобанова, ссылаясь на трудное материальное положение, мер к погашению долга не принимала, а в июне 2012 года с целью воспрепятствования своевременности исполнительных действий по установлению имущественного положения сменила фамилию на девичью. Вместе с тем приставы выяснили, что Лобанова в 2008-2012 годы работала в ООО Технологическая компания «Сибэкс» и получала ежемесячно доход более 10 тысяч рублей.