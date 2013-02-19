Бизнес-гуру соберутся в Тюмени на форуме «Твой Мегабизнес!»

Главная особенность форума – возможность повысить квалификацию всех ключевых сотрудников компании всего за два дня. Успех любого бизнеса держится на 4 основных китах: менеджмент, персонал, маркетинг, продажи. «Твой Мегабизнес!» объединяет эти направления в рамках одного мероприятия. Форум предназначен для директоров, руководителей отдела продаж, менеджеров по продажам, маркетологов, HR-менеджеров, специалистов по недвижимости, риэлторов.