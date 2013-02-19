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Бизнес-гуру соберутся в Тюмени на форуме «Твой Мегабизнес!»

19 февраля 2013, 09:15
В апреле в Тюмени состоится форум «Твой Мегабизнес!». Это крупное обучающее мероприятие, на котором выступят ведущие бизнес-тренеры России: Игорь Манн, Артур Оганесян, Наталья Самоукина, Олег Самойлов, Маргарита Майбах, Виталий Мышляев, Дмитрий Таганов.

В апреле в Тюмени состоится форум «Твой Мегабизнес!». Это крупное обучающее мероприятие, на котором выступят ведущие бизнес-тренеры России: Игорь Манн, Артур Оганесян, Наталья Самоукина, Олег Самойлов, Маргарита Майбах, Виталий Мышляев, Дмитрий Таганов.

Главная особенность форума – возможность повысить квалификацию всех ключевых сотрудников компании всего за два дня. Успех любого бизнеса держится на 4 основных китах: менеджмент, персонал, маркетинг, продажи. «Твой Мегабизнес!» объединяет эти направления в рамках одного мероприятия. Форум предназначен для директоров, руководителей отдела продаж, менеджеров по продажам, маркетологов, HR-менеджеров, специалистов по недвижимости, риэлторов.

Бизнес-тернеры поделятся с участниками форума гигабайтами практических решений и современных моментов:

- как увеличить поток новых клиентов и перестать терять уже существующих,

- как собрать лучших специалистов в одну команду и мотивировать их работать еще эффективнее,

- как быстрее и больше продавать,

- как и где рекламироваться без огромных бюджетов,

- как увеличить бизнес и сделать его прибыльнее,

- а также: инновации в маркетинге, продвижение в интернете и пр.

Форум будет проходить на территории Тюменского драматического театра – одной из самых комфортабельных площадок города. Программа форума составлена из лекционных выступлений в большом зале и практических тренингов в небольших аудиториях. Для обмена опытом будут организованы бизнес-туры в офис компании «Этажи».

Стоимость участия – от 8000 руб. Подробная программа и регистрация на сайте форума www.mega-b.ru

Организатор: федеральная риэлторская компания «Этажи»

При поддержке Правительства Тюменской области

Генеральный партнер Сбербанк России

Стратегический партнер СК «Меридиан Констракшн»

Деловые партнеры: СК «Партнер-Инвест», СК «Сибстройсервис»

На правах рекламы

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