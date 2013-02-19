Бизнес-гуру соберутся в Тюмени на форуме «Твой Мегабизнес!»

В апреле в Тюмени состоится форум «Твой Мегабизнес!». Это крупное обучающее мероприятие, на котором выступят ведущие бизнес-тренеры России: Игорь Манн, Артур Оганесян, Наталья Самоукина, Олег Самойлов, Маргарита Майбах, Виталий Мышляев, Дмитрий Таганов.
Главная особенность форума – возможность повысить квалификацию всех ключевых сотрудников компании всего за два дня. Успех любого бизнеса держится на 4 основных китах: менеджмент, персонал, маркетинг, продажи. «Твой Мегабизнес!» объединяет эти направления в рамках одного мероприятия. Форум предназначен для директоров, руководителей отдела продаж, менеджеров по продажам, маркетологов, HR-менеджеров, специалистов по недвижимости, риэлторов.
Бизнес-тернеры поделятся с участниками форума гигабайтами практических решений и современных моментов:
- как увеличить поток новых клиентов и перестать терять уже существующих,
- как собрать лучших специалистов в одну команду и мотивировать их работать еще эффективнее,
- как быстрее и больше продавать,
- как и где рекламироваться без огромных бюджетов,
- как увеличить бизнес и сделать его прибыльнее,
- а также: инновации в маркетинге, продвижение в интернете и пр.
Форум будет проходить на территории Тюменского драматического театра – одной из самых комфортабельных площадок города. Программа форума составлена из лекционных выступлений в большом зале и практических тренингов в небольших аудиториях. Для обмена опытом будут организованы бизнес-туры в офис компании «Этажи».
Стоимость участия – от 8000 руб. Подробная программа и регистрация на сайте форума www.mega-b.ru
Организатор: федеральная риэлторская компания «Этажи»
При поддержке Правительства Тюменской области
Генеральный партнер Сбербанк России
Стратегический партнер СК «Меридиан Констракшн»
Деловые партнеры: СК «Партнер-Инвест», СК «Сибстройсервис»
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