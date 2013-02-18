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Фирму принудили вернуть администрации незаконно приобретенную недвижимость

18 февраля 2013, 09:54
ООО «Бонус» приобрело нежилое здание у администрации Уватского района. Как выяснила районная прокуратура, сделка нарушила законы, к тому же здание было включено в план приватизации 2012 года.

ООО «Бонус» приобрело нежилое здание у администрации Уватского района. Как выяснила районная прокуратура, сделка нарушила законы, к тому же здание было включено в план приватизации 2012 года.

Проверкой установлено, что в мае 2012 года ООО «Бонус», используя преимущественное право на приобретение в собственность арендуемого имущества, заключила с администрацией Уватского района договор купли-продажи нежилого здания общей стоимостью более 1,4 млн рублей в рассрочку на 5 лет. В счет оплаты по договору фирмой перечислено администрации почти 185 тысяч рублей.

Но действующее законодательство разрешает субъектам малого и среднего предпринимательства приобретать объекты муниципальной собственности, если они уже владели им на условиях аренды непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу закона, регулирующего особенности отчуждения такого имущества, то есть до 5 мая 2008 года. Эти требования были нарушены при сделке уватской администрации и «Бонуса».

Кроме того, нежилое помещение было включено в план приватизации муниципального имущества Уватского района на 2012 год, отмечает областная прокуратура.

В этой связи прокуратура Тюменской области предъявила в арбитражный суд Тюменской области иск о признании договора купли-продажи недействительным и приведении сторон в первоначальное положение. Суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования прокурора в полном объеме .

Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры Тюменской области.

#Новости#Уватский р-н#Прокуратура Тюменской области#Незаконная сделка#Недвижимость#Женя#Общество
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