Фирму принудили вернуть администрации незаконно приобретенную недвижимость

Но действующее законодательство разрешает субъектам малого и среднего предпринимательства приобретать объекты муниципальной собственности, если они уже владели им на условиях аренды непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу закона, регулирующего особенности отчуждения такого имущества, то есть до 5 мая 2008 года. Эти требования были нарушены при сделке уватской администрации и «Бонуса».