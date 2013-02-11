Тюменский «Ашан» открывается 19 февраля

Напомним, общая площадь нового трехэтажного торгового центра составит 100 тысяч квадратных метров, арендуемая – 75 тысяч. Якорный арендатор «Ашан-Тюмень» займет около 20 тысяч квадратных метров площади. В будущем центр наполнят марки одежды, которые обычно размещаются в городах-милионниках, и строительный магазин «Леруа Марлен», но пока обозначена дата открытия только магазина «Ашан».