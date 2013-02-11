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Тюменский «Ашан» открывается 19 февраля

11 февраля 2013, 13:05
Гипермаркет «Ашан», открытия которого тюменцы ждут еще с прошлого года, распахнет двери для покупателей 19 февраля 2013 года. «Это точная дата открытия гипермаркета», - сообщил менеджер по внешним коммуникациям АШАН Россия Андрей Творогов.

Гипермаркет «Ашан», открытия которого тюменцы ждут еще с прошлого года, распахнет двери для покупателей 19 февраля 2013 года. «Это точная дата открытия гипермаркета», - сообщил менеджер по внешним коммуникациям «Ашан»-Россия Андрей Творогов.

Напомним, первоначально в областной центр поступала информация об открытии магазина в декабре прошлого года, но открытие не состоялось, как объяснили сегодня в компании «Ашан», по техническим причинам.

Напомним, общая площадь нового трехэтажного торгового центра составит 100 тысяч квадратных метров, арендуемая – 75 тысяч. Якорный арендатор «Ашан-Тюмень» займет около 20 тысяч квадратных метров площади. В будущем центр наполнят марки одежды, которые обычно размещаются в городах-милионниках, и строительный магазин «Леруа Марлен», но пока обозначена дата открытия только магазина «Ашан».

19 февраля утром в тюменском гипермаркете, расположенном по улице Дмитрия Менделеева, 1, состоится торжественная церемония открытия, а в 13.00 магазин откроет двери для посетителей.

«Ашан» - крупная сеть гипермаркетов, работает на российском рынке с 2002 г. Открыты 38 гипермаркетов «Ашан», 14 гипермаркетов формата «Ашан»-Сити, 4 гипермаркета «Наша Радуга».

Фото из сети vk.com

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