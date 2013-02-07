Прекратить точечную застройку!

«Ни один участок земли после сноса одиноко стоящих ветхих объектов не должен выставляться на торги. Все они являются местами общего пользования тюменцев - будущими скверами, парковками, спортивными и детскими площадками», - подчеркнул Владимир Якушев. Также глава региона обратил внимание на необходимое количество парковок во дворах новостроек. «У нас и так хватает «уголков» в городе, где в силу исторической данности не хватает автостоянок и сейчас приходится исправлять ситуацию. Впредь этого допускать нельзя! », - указал он.
Кроме того, губернатор заострил внимание на том, что ни один застройщик не может получить согласование на строительство, если проект не предусматривает нужного количества парковочных мест. Но решаться этот вопрос должен не за счет скверов и детских площадок, сообщает пресс-служба главы региона.
Как поясняют в департаменте градостроительной политики, сегодня застройщику при возведении определенного объекта капитального строительства, требуется расчетное количество парковочных мест. При этом при строительстве необходимо уложиться именно в выделенный под строительство участок: можно уходить под землю или строить надземные многоэтажные паркинги, но они должны быть в границах участка.
Сегодня также выявляется много проектной документации, разработанной несколько лет назад, в которой запланировано недостаточное количество парковочных мест. Документы на ввод в эксплуатацию таких объектов не будут даны до тех пор, пока застройщик не разработает отдельную программу компенсации стоянок для автомобилей в шаговой доступности за счет собственных средств.
Владимир Якушев потребовал в кратчайшие сроки завершить ревизию всех строящихся объектов, участков и проектов. В том числе провести инвентаризацию проектно-сметной документации выданной ранее и выстроить систему этой работы. Глава региона дал также поручение расторгнуть те договоры аренды земли, где подрядчик не начал строительство и не приступил к работам в установленный законом срок.
Фото с сайта http://phototyumen.ru