Прекратить точечную застройку!

«Ни один участок земли после сноса одиноко стоящих ветхих объектов не должен выставляться на торги. Все они являются местами общего пользования тюменцев - будущими скверами, парковками, спортивными и детскими площадками», - подчеркнул Владимир Якушев. Также глава региона обратил внимание на необходимое количество парковок во дворах новостроек. «У нас и так хватает «уголков» в городе, где в силу исторической данности не хватает автостоянок и сейчас приходится исправлять ситуацию. Впредь этого допускать нельзя! », - указал он.