Нерадивый подрядчик затянул строительство детского сада

Детский сад в 3-ем Заречном микрорайоне вовремя сдан не будет. Об этом накануне на открытии детсада в Тюмени сообщил глава региона Владимир Якушев.
Свердловский подрядчик на объекте капитального строительства – детсада в Заречном-3 слишком занизил сумму контракта, чтобы выиграть конкурс. «Изначально было понятно, что за эти деньги, построить объект невозможно. Он бросился на рынок, чтобы найти субподрядчика, а за такие деньги никто на объект не пошел», - сообщил губернатор. Поэтому пришлось разрывать контракт и переторговывать его. «В сроки мы, к сожалению, этот объект не сдадим, но он в любом случае будет», - заключил он.
В целом, в 2013 году тюменские власти не планируют сбавлять темпы по реконструкции и строительству детских садов в области.
«Мы отстаем с социальной инфраструктурой в новых микрорайонах города. Тем не менее, там, где у нас особо напряженные точки, мы снимем эту проблему: будут вводиться старые детские сады после реконструкции и строиться новые. Напряжение в 2013 году будет снято. Задача стояла снять ее на 100% - мы будем к ней стремиться», - сказал Владимир Владимирович.
В 2013 году один детский сад на Киевской уже открыл свои двери детям. По информации главы администрации города Александра Моора, через месяц в областном центре произойдет еще одно открытие дошкольного учреждения. В 2013 поставлены на ремонт еще 4 детских сада, проектно-сметная документация для которых уже выполнена (по улицам Мурманская, Рижская, Куйбышева и в микрорайонах).