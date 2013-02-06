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Нерадивый подрядчик затянул строительство детского сада

6 февраля 2013, 09:43
Детский сад в 3-ем Заречном микрорайоне вовремя сдан не будет. Об этом сегодня на открытии очередного реконструируемого детсада сообщил глава региона Владимир Якушев.

Детский сад в 3-ем Заречном микрорайоне вовремя сдан не будет. Об этом накануне на открытии детсада в Тюмени сообщил глава региона Владимир Якушев.

Свердловский подрядчик на объекте капитального строительства – детсада в Заречном-3 слишком занизил сумму контракта, чтобы выиграть конкурс. «Изначально было понятно, что за эти деньги, построить объект невозможно. Он бросился на рынок, чтобы найти субподрядчика, а за такие деньги никто на объект не пошел», - сообщил губернатор. Поэтому пришлось разрывать контракт и переторговывать его. «В сроки мы, к сожалению, этот объект не сдадим, но он в любом случае будет», - заключил он.

В целом, в 2013 году тюменские власти не планируют сбавлять темпы по реконструкции и строительству детских садов в области.

«Мы отстаем с социальной инфраструктурой в новых микрорайонах города. Тем не менее, там, где у нас особо напряженные точки, мы снимем эту проблему: будут вводиться старые детские сады после реконструкции и строиться новые. Напряжение в 2013 году будет снято. Задача стояла снять ее на 100% - мы будем к ней стремиться», - сказал Владимир Владимирович.

В 2013 году один детский сад на Киевской уже открыл свои двери детям. По информации главы администрации города Александра Моора, через месяц в областном центре произойдет еще одно открытие дошкольного учреждения. В 2013 поставлены на ремонт еще 4 детских сада, проектно-сметная документация для которых уже выполнена (по улицам Мурманская, Рижская, Куйбышева и в микрорайонах).

#Новости#Сроки ввода в эксплуатацию#Детские сады#Владимир Якушев#Социальные объекты#Недвижимость#Женя#Общество
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