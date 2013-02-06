Нерадивый подрядчик затянул строительство детского сада

Свердловский подрядчик на объекте капитального строительства – детсада в Заречном-3 слишком занизил сумму контракта, чтобы выиграть конкурс. «Изначально было понятно, что за эти деньги, построить объект невозможно. Он бросился на рынок, чтобы найти субподрядчика, а за такие деньги никто на объект не пошел», - сообщил губернатор. Поэтому пришлось разрывать контракт и переторговывать его. «В сроки мы, к сожалению, этот объект не сдадим, но он в любом случае будет», - заключил он.