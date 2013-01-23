С «Надежным застройщиком» ипотека дешевле

По программе «Ипотека с государственной поддержкой»* покупатели смогут приобрести квартиры в трех домах первой очереди ЖК «Новый Мыс» (срок сдачи 4-й кв. 2013 года) с помощью ипотечного кредита ВТБ24 с процентной ставкой 12% годовых на период строительства дома и 11% годовых после окончания строительства, а при приобретении квартиры в доме «На Широтной» (срок сдачи 2-й кв. 2013 года) ставка 11% и 11,5% соответственно. Данные условия так же распространяются по Программе «Победа над формальностями» - ипотека по 2-м документам» при первоначальном взносе не менее 35%. По программе «Ипотека. Строящееся жилье» покупатели смогут оформить кредит на любую из ассортимента квартир, предлагаемых «Меридиан Констракшн».