С «Надежным застройщиком» ипотека дешевле

В новый год – с новым официальным статусом: компания «Меридиан Констракшн» в январе 2013 года была признана «Надежным застройщиком» согласно критериям Банка ВТБ24. Эта оценка не только работает «в плюс» для репутации строительной компании на рынке, но и дает отличные преференции для ее клиентов.
«Компании «Меридиан Констракшн» оценена Банком по критерию «Надежный застройщик» по итогам сотрудничества, которое длится уже более 5 лет», - комментирует управляющий директор РОО «Тюменский» Филиала №6602 ВТБ24 (ЗАО) Дарья Медведева. Для клиентов компании, совершающих покупку с привлечением кредитных средств ВТБ24, это означает еще и снижение ипотечной ставки на период строительства дома на 1%. Приобрести квартиру по такому льготному кредиту можно по программам «Ипотека с государственной поддержкой», «Ипотека. Строящееся жилье» и по программе «Победа над формальностями» - ипотека по 2-м документам».
Условия ипотечного кредитования Банка ВТБ24 удобны для заемщиков – минимальный пакет документов, отсутствует требование обязательного поручительства третьих лиц и дополнительного залогового обеспечения на период строительства, рекордные сроки принятия решения о возможности предоставления ипотечного кредита. А по программе «Ипотека. Строящееся жилье» процентная ставка для клиентов «Меридиан Констракшн» дополнительно снижена на 0,5%.
По программе «Ипотека с государственной поддержкой»* покупатели смогут приобрести квартиры в трех домах первой очереди ЖК «Новый Мыс» (срок сдачи 4-й кв. 2013 года) с помощью ипотечного кредита ВТБ24 с процентной ставкой 12% годовых на период строительства дома и 11% годовых после окончания строительства, а при приобретении квартиры в доме «На Широтной» (срок сдачи 2-й кв. 2013 года) ставка 11% и 11,5% соответственно. Данные условия так же распространяются по Программе «Победа над формальностями» - ипотека по 2-м документам» при первоначальном взносе не менее 35%. По программе «Ипотека. Строящееся жилье» покупатели смогут оформить кредит на любую из ассортимента квартир, предлагаемых «Меридиан Констракшн».
Сегодня компания ООО «Меридиан Констракшн» занимается возведением 8-ми многоэтажных домов в трех районах города – Мыс, Лесобаза, Восточный-2. Оценить динамику строительства, а также отправить заявку на понравившуюся квартиру можно на сайте компании www.meridian72.ru. Консультации по телефону 52-92-52 и в офисе продаж ООО «Меридиан Констракшн» по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 51/1, 7 этаж.
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