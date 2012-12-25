Частный сектор на улице М.Тореза превратится в деловой центр с паркингом

Отметим, что программа осуществляется в Тюмени с 2008 года, но в 2009 она была приостановлена, возобновившись лишь в апреле 2011 года. Всего попадающих в программу «перестройки» сейчас, по словам директора департамента, 15 участков, на которых расположены 319 жилых домов максимальной этажностью до 3 этажей.