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Частный сектор на улице М.Тореза превратится в деловой центр с паркингом

25 декабря 2012, 10:31
В ближайшие 5,5 лет в Тюмени 2 компании должны снести 22 жилых дома. На их месте вырастут общественно-деловой центр, магазин, паркинги и жилые дома.

О ходе реализации муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов рассказал на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы директор департамента градостроительной политики Олег Ковтун.

На данный момент путем проведения аукционов заключено 2 договора с компаниями ООО «Монолит» (участок согласован был два года назад) и ЗАО «Жилье-2000». Предполагается, что первая компания будет развивать территорию площадью 1,4 га в границах улиц М.Тореза, Мурманская и Малыгина. Вторая — 2,7 га в районе улиц Парковой, Амурской, Новосибирской и Магнитогорской. Предусмотрен снос 22 домов. Благоустроенное жилье получат свыше 80 семей.

Согласно заключенным договорам, поступления в бюджет города в 2012 году составят более 48 млн рублей, к 20 октября на счет администрации уже поступило почти 35 млн.

В соответствии с проектами планировки, на Мориса Тореза возведут административно-деловой центр площадью 9,5 тысяч квадратных метров, общественно-деловой центр площадью 38,7 тысяч квадратных метров и паркинг на 611 машин. Участок на Парковой-Магнитогорской предполагает появление 33 тысяч квадратных метров жилья, а также магазина и многоуровневого паркинга на 400 машин.

«Работа по этим договорам началась в этом году, сроки договоров — по 5,5 лет, поэтому на данный момент преждевременно говорить о какой-либо статистике», — говорит Олег Ковтун.

Отметим, что программа осуществляется в Тюмени с 2008 года, но в 2009 она была приостановлена, возобновившись лишь в апреле 2011 года. Всего попадающих в программу «перестройки» сейчас, по словам директора департамента, 15 участков, на которых расположены 319 жилых домов максимальной этажностью до 3 этажей.

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