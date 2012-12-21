В Тюменском-2 затянется строительство детсада?

В 3-ем Заречном с 2011 года начаты работы по строительству школы на 850 мест. Здесь полностью выполнены фундаментные работы, на 60% — кирпичная кладка, на 20% установка окон, на 10% проложены инженерные сети. Сдать объект намерены к октябрю следующего года. Детский сад на260 мест также продолжает строиться с 2011 года рядом с будущей школой. По информации докладчика, в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения, обозначенных госконтрактом, договор расторгнут. Планируется привлечение другого подрядчика.