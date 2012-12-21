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В Тюменском-2 затянется строительство детсада?

21 декабря 2012, 12:11
В 2013 году в Тюмени начнется строительство тех социальных объектов, по которым разработана проектно-сметная документация в 2012 году и ранее. В микрорайонах появятся школы и детские сады.

Об этом на последнем в этом году заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям сообщила директор департамента имущественных отношений Анна Игнатьева.

По данным на 1 сентября в Тюмени ведутся работы по проектированию, строительству и реконструкции 14-ти объектов социального назначения. Из них 8 объектов образования, 2 — здравоохранения и 3 — спорта, сообщила директор департамента со ссылкой на данные Главного управления строительства.

Так, разработаны (и получены положительные заключения экспертизы) проектные документации для детского сада на 340 мест, начало строительство которого определено с октября 2012, и школы на 1500 учебных мест, возводить которую начнут в начале 2013 года. Оба объекта будут строиться в Восточном-2. Таким образом, жители новостроек получат детсад в 2014 году, а школу — в 2015.

Строительство детского сада на 340 мест предусмотрено в Тюменском -2. Для этого объекта также разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла госэкспертизу. «Относительное начало срока работ был определен июль 2012 года, но по объективным причинам строительство не начато», — сообщила Анна Константиновна. Зато школа на 1100 мест в микрорайоне строится. Силами инвестора. В 2014 году обещают объект сдать.

В 3-ем Заречном с 2011 года начаты работы по строительству школы на 850 мест. Здесь полностью выполнены фундаментные работы, на 60% — кирпичная кладка, на 20% установка окон, на 10% проложены инженерные сети. Сдать объект намерены к октябрю следующего года. Детский сад на260 мест также продолжает строиться с 2011 года рядом с будущей школой. По информации докладчика, в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения, обозначенных госконтрактом, договор расторгнут. Планируется привлечение другого подрядчика.

Также нарушил график разработки документации и подрядчик на объекте, планируемом на месте гимназии № 16 по улице Парфенова, 19. Напомним, проект школы уже был предложен, но, видимо, не прошел госэкспертизу. Расторжение контракта происходит через суд. По плану в 2013 году строительство школы здесь должно начаться, а в 2015 ученики должны вернуться в новые стены.

Также в городе продолжается строительство областного онкологического диспансера в Медгородке, четвертую очередь которого должны ввести в декабре 2012. А также поликлиника на 500 посещений на Московском тракте практически введена в эксплуатацию.

Корпус Музейного комплекса на улице Орджоникидзе готов на 95%, идут внутренние работы.

Все эти объекты очень важны для города, контроль за работами на образовательных учреждений осуществляет губернатор области Владимир Якушев.

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