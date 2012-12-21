«Александровский дворик». В Новый год с новым сайтом!

В преддверии Нового года застройщик особенного дома «Александровский дворик» ООО «Брайт» рад сообщить приятную новость! Начал работать новый сайт микрорайона «Александровский садЪ» alsad72.ru.
Отличительными особенностями сайта являются удобство навигации и простота выбора квартиры или коммерческого объекта.
*Теперь каждый гость сайта может оставить заявку на подбор нужной квартиры. Выбранную квартиру потенциальный покупатель может забронировать on-line, распечатать планировку или отправить на свой e-mail найденную информацию.
*Также посетитель сайта легко может рассчитать размер ипотечных платежей за квартиру при покупке ее за счет средств банка и ознакомиться с условиями ипотеки банков-партнеров застройщика, пройдя по ссылкам.
*Удобным для покупателя станет и то, что ему не надо будет искать информацию о наличии квартир. Ссылка на раздел «Квартиры» сопровождает его на каждой внутренней странице сайта.
*В разделе «Варианты дизайна» можно посмотреть примеры дизайна квартир и отметить для себя интересные идеи.
*В разделе «О микрорайоне» покупатель найдет информацию о том, в каких объектах микрорайона продаются либо планируются продажи квартир, коммерческой недвижимости и парковочных мест.
*Не забыли и про партнеров. Специалистам агентств недвижимости теперь можно будет скачать актуальный прайс-лист всего одним кликом практически с любой страницы сайта.
*В разделе «Контакты» можно найти контактную информацию не только отдела продаж в целом, но и каждого специалиста.
Надеемся, что новый сайт облегчит процесс выбора объекта в микрорайоне «Александровский садЪ», сделает его более интересным и удобным.
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