Тюменский и Заречный не являются популярными районами?

Малогабаритные квартиры все также популярны. «Это не потому, что люди хотят жить на маленькой площади, а потому что сумма сделки небольшая, и можно приобрести квартиру даже не прибегая к кредитным средствам. Такая квартира удобна в качестве инвестиции – если на начальном этапе строительства купить квартиру, потом продать на сдаче ее дороже очень просто», - пояснила директор по продажам «ТИС» Татьяна Палецких.