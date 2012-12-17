Тюменский и Заречный не являются популярными районами?

Безусловно, спросом у покупателей жилья пользуются районы города с развитой инфраструктурой. Но по факту больше сделок происходит в других районах – там, где больше предложения: в Тюменских, Восточных и Заречных микрорайонах. Так считают участники круглого стола, организованного газетой «Недвижимость Строительство для всех».
Специалисты тюменского рынка недвижимости обсудили этот вопрос, опираясь на цитаты прошлого года: «Географический выбор новых квартир сократится. Основное развитие строительства идет в восточном направлении», «Вырастет спрос на жилье в Заречном и Тюменском».
Не согласиться с таким прогнозом сложно – строительство действительно активно идет в юго-восточной и заречной частях города. И покупают больше всего жилья вроде как там, но, как считает директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов, если рассматривать количество предложения (в том числе вторичного рынка) и количество сделок, Тюменский и Заречный вовсе не являются популярными районами.
«Основная масса покупателей, конечно, предпочла бы приобретать квартиры в центре Тюмени или в районе Дома Обороны так как там развита инфраструктура. Тем не менее, с учетом объема предложения и ценовую политику, покупают там, где идет массовая застройка», - прокомментировала аналитик ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина. Интересует покупателей наличие школ, детских садов, поликлиник, парков, парковок и т.д. Но дать такую инфраструктуру могут не все строящиеся кварталы.
Следующие цитаты: «На рынке будут преобладать сделки с недвижимостью жилья эконом-класса (недорогие 1- и 2-комнатные квартиры)», «Много новостроек будет введено в эксплуатацию. Больше, чем в прошлом году – за счет тех домов, сроки сдачи которых были перенесены» также были одобрены участниками мероприятия.
Малогабаритные квартиры все также популярны. «Это не потому, что люди хотят жить на маленькой площади, а потому что сумма сделки небольшая, и можно приобрести квартиру даже не прибегая к кредитным средствам. Такая квартира удобна в качестве инвестиции – если на начальном этапе строительства купить квартиру, потом продать на сдаче ее дороже очень просто», - пояснила директор по продажам «ТИС» Татьяна Палецких.
Объемы ввода жилья ежегодно растут. Об этом уже не раз сообщали местные власти. По итогам 2012 года Тюменская область планирует ввести в эксплуатацию порядка 1 млн 270 тысяч квадратных метров жилья. На 1 декабря, по данным Главного управления строительства, ввод жилых домов в регионе составил 1 млн 229 тысяч квадратов. Как отмечают в управлении, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и ежегодно вводить по одному квадратному метру на жителя области, регион должен строить порядка 1 млн 400 тысяч квадратных метров жилья.