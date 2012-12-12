«Этажи» - лучший партнер по ипотечному кредитованию банка «ВТБ24» в России

Бизнес-премия вручается партнерам банка, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты и активно проявили себя в совместных деловых проектах. Полученный титул - это еще одно свидетельство продуктивной совместной работы и взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества.