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«Этажи» - лучший партнер по ипотечному кредитованию банка «ВТБ24» в России

12 декабря 2012, 09:35
По итогам работы в 2012 года банк «ВТБ24» наградил федеральную риэлторскую компанию «Этажи» общероссийским титулом «Лучший партнер по ипотечному кредитованию».

По итогам работы в 2012 года банк «ВТБ24» наградил федеральную риэлторскую компанию «Этажи» общероссийским титулом «Лучший партнер по ипотечному кредитованию». Номинантов назвали на специальном торжестве на днях в Москве.

Бизнес-премия вручается партнерам банка, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты и активно проявили себя в совместных деловых проектах. Полученный титул - это еще одно свидетельство продуктивной совместной работы и взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества.

«Для нас честь принять такую достойную награду, – рассказывает после поездки Лилия Гадиева, первый заместитель генерального директора «Этажей» - Доверие таких серьезных компаний, как «ВТБ24» – значимый показатель качества нашей работы».

Напомним, что компании связывают давние партнерские отношения, результатами которых, помимо неизменно качественной работы, стала уникальная льгота для клиентов «Этажей» в виде снижения базовых процентных ставок банка «ВТБ24» на 1%.

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