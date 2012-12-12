«Этажи» - лучший партнер по ипотечному кредитованию банка «ВТБ24» в России

По итогам работы в 2012 года банк «ВТБ24» наградил федеральную риэлторскую компанию «Этажи» общероссийским титулом «Лучший партнер по ипотечному кредитованию». Номинантов назвали на специальном торжестве на днях в Москве.
Бизнес-премия вручается партнерам банка, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты и активно проявили себя в совместных деловых проектах. Полученный титул - это еще одно свидетельство продуктивной совместной работы и взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества.
«Для нас честь принять такую достойную награду, – рассказывает после поездки Лилия Гадиева, первый заместитель генерального директора «Этажей» - Доверие таких серьезных компаний, как «ВТБ24» – значимый показатель качества нашей работы».
Напомним, что компании связывают давние партнерские отношения, результатами которых, помимо неизменно качественной работы, стала уникальная льгота для клиентов «Этажей» в виде снижения базовых процентных ставок банка «ВТБ24» на 1%.
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