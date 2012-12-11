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2 долгостроя введено: 163 дольщика стали законными владельцами квартир

11 декабря 2012, 13:49
Два долгостроя Тюмени введены в эксплуатацию в ноябре и начале декабря 2012 года. Законными владельцами квартир стали 163 дольщика.

Оба объекта - жилой дом по улице Рационализаторов и дом ГП-2 по улице Тихая-Просторная - возводило ЗАО «Тюменский строитель», информирует пресс-служба главы региона.

Напомним, еще в июле руководитель фирмы-застройщика сообщал, что фактически строительство домов завершено, шла работа по устранению недоделок, связанных с коммуникациями, внутренняя отделка жилых помещений. В доме на Рационализаторов имеются вопросы с техническим подключением, которые также решаются. Вопрос стоял на контроле тюменских властей.

Всего с начала 2012 года было завершено строительство и оформление необходимых документов на 21 проблемной стройке. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три дома - 131 дольщик станут законными обладателями купленных квадратных метров.

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