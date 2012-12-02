С юбилеем, Николай Щепелин!

В ТДСК Николай Игнатьевич пришел в 1977 году плотником-бетонщиком. Через 17 лет, в 1994 году, он возглавил компанию и с тех пор является ее бессменным руководителем. Сегодня предприятие обладает большим инженерно-техническим потенциалом и активно участвует в областных программах по строительству доступного жилья, застраивая целые комплексы жилых домов с объектами соцкультбыта в Тюмени, осваивает и применяет новые технологии и строительные материалы. Ежегодно ОАО «ТДСК» вводит в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья. В 2011 году этот показатель достиг 170 тысяч квадратных метров. В начале 2013 года завершается застройка жилого комплекса «Малахово».