С юбилеем, Николай Щепелин!

Генеральный директор ОАО «Тюменская домостроительная компания» Николай Щепелин отмечает юбилей. 2 декабря ему исполняется 60 лет. ТДСК - среди лидеров по вводу жилья в области.
В ТДСК Николай Игнатьевич пришел в 1977 году плотником-бетонщиком. Через 17 лет, в 1994 году, он возглавил компанию и с тех пор является ее бессменным руководителем. Сегодня предприятие обладает большим инженерно-техническим потенциалом и активно участвует в областных программах по строительству доступного жилья, застраивая целые комплексы жилых домов с объектами соцкультбыта в Тюмени, осваивает и применяет новые технологии и строительные материалы. Ежегодно ОАО «ТДСК» вводит в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья. В 2011 году этот показатель достиг 170 тысяч квадратных метров. В начале 2013 года завершается застройка жилого комплекса «Малахово».
По генеральному соглашению с ОАО "АИЖК по Тюменской области", предприятие приступило к освоению участка в микрорайоне МЖК, где под строительство выделено 14 га в створе улиц Федюнинского-Монтажников-Широтной. В эксплуатацию будет введено 180 тысяч квадратных метров жилья. Ориентировочный срок окончания строительства - конец 2014 год. В микрорайоне «Тюменский» в районе улицы Широтной и объездной дороги Тюмень-Омск на площади 5,4 га ведется проектирование дома из сборно-монолитного-каркаса (СМК). На пересечении улиц Харьковской-Одесской-50 лет Октября идет строительство жилого комплекса, предполагающего несколько очередей, срок освоения площадки (4 га) - 5 лет. В перспективе - освоение земельного участка 215 га, где появится микрорайон «Патрушева».
Но во все времена главным богатством предприятия были и остаются люди. Все достигнутые успехи в производстве, награды, премии и дипломы – это непосредственная заслуга трудового коллектива и руководителя предприятия. Благодаря трудовой закалке, сохранению лучших заводских традиций предприятие выдержало кризисные ситуации, сохранило свой кадровый и инженерно-технологический потенциал.
К поздравлениям, которые, безусловно, звучат в эти дни в адрес юбиляра, присоединяется и начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов с пожеланиями неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начинаний и планов, крепкого здоровья и счастья, сообщает пресс-служба ГУСа.
«Юбилей Вы встречаете в самом расцвете сил, - отмечает Сергей Викторович. - Уверен, что у Вас впереди еще много свершений, а Ваши знания, опыт, умение превыше всего ценить интересы дела, которому служите, будут залогом новых успехов!».
С юбилеем!