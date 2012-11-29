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Острые вопросы рынка недвижимости обсуждаются на специализированном Форуме

29 ноября 2012, 19:14
Сегодня в Тюменской областной Думе стартовало важное событие - Форум недвижимости-2012. Здесь строители, риэлторы, депутаты, банкиры обсуждают развитие рынка, его проблемы и сложности, новые технологии.

Сегодня в Тюменской областной Думе стартовало важное событие - Форум недвижимости-2012. Здесь строители, риэлторы, депутаты, банкиры, представители общественных организаций и просто интересующиеся рынком недвижимости тюменцы обсуждают развитие этого рынка, его проблемы и сложности, новые технологии.

По мнению президента НП «Объединения риэлторов Тюменской области» Мили Ященко, Форум недвижимости -2012 – это ключевое событие, направленное на обеспечение эффективного функционирования рынка недвижимости Тюменской области.

«Третий год подряд он проходит при поддержке и на территории Тюменской областной Думы, что позволяет привлечь к обсуждению острых вопросов развития рынка недвижимости ведущих экспертов законотворческой области, - говорит Миля Ященко, - Жилищный вопрос в России всегда являлся для граждан одним из самых острых. Правительство Тюменской области уделяет большое внимание реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России».

«За последние годы тюменский рынок, претерпев значительные изменения, совершил значительный прорыв в решении поставленной правительством задачи. Заметную роль в этом процессе играет профессиональное объединение, вырабатывающее общие правила и стандарты для всех участников рынка недвижимости», - поясняет президент сообщества.

Завтра Форум недвижимости продолжит свою работу в отеле «Тюмень».

#Новости#Форум недвижимости#Орт#Недвижимость#Женя#Общество
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