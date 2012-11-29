Острые вопросы рынка недвижимости обсуждаются на специализированном Форуме

«Третий год подряд он проходит при поддержке и на территории Тюменской областной Думы, что позволяет привлечь к обсуждению острых вопросов развития рынка недвижимости ведущих экспертов законотворческой области, - говорит Миля Ященко, - Жилищный вопрос в России всегда являлся для граждан одним из самых острых. Правительство Тюменской области уделяет большое внимание реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России».