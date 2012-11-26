В 2013 году Тюмень получит несколько школ и детсадов

Итак, в 2013 году в областном центре планируется к вводу сразу несколько образовательных учреждений. В основном, они сконцентрированы в районах, где острая нехватка таких заведений. Как и планировали, местные власти решают эту социальную проблему, для чего сделан огромный рывок: ремонтируются и реконструируются старые здания образовательного назначения, а также возведятся новые.