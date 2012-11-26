В 2013 году Тюмень получит несколько школ и детсадов

Острый вопрос нехватки детских садов и школ в районах интенсивной застройки города: Тюменском, Заречном-3 и Восточных-2 и 3, решается. В 2013 году запланировано открыть сразу несколько детских садов и школ в разных частях областного центра.
В этом году началось строительство среднеобразовательной школы на 1100 мест в третьем квартале Тюменского микрорайона. Как обещал застройщик – «АИЖК по Тюменской области», – эта школа будет выстроена по самым современным стандартам. В 2013 году она уже должна будет распахнуть двери для учеников.
Также в Тюменском этим же застройщиком возводится и детский сад на 180 мест, открытие которого также запланировано в следующем году. Уже сейчас, по информации очевидцев, строительство каркаса здания практически завершено.
«Тюменская домостроительная компания» начала застраивать новый микрорайон «Малахово» (Восточный-3) именно с детского сада, чтобы создать более комфортную среду для новоселов. Сейчас здесь выросли многоэтажные дома, первые жители уже появились, и детский сад на 280 мест фактически готов, сейчас решается вопрос его оснащения. В следующем году он откроет двери детям.
В Восточном-2, по информации Главного управления строительства, строительство большого детского сада на 340 мест запланировано на 2013-2015 годы. Здание появится в створе улиц Широтная-Бажова-Энергостроителей-Малая Боровская. По этому объекту уже готова проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы. Общеобразовательная школа на 1500 мест будет выстроена в этом микрорайоне также к 2015 году.
Школу на 825 учебных мест и детский сад на 260 человек продолжают возводить в 3-м Заречном микрорайоне. Эти образовательные учреждения также будут завершены уже в будущем году.
Итак, в 2013 году в областном центре планируется к вводу сразу несколько образовательных учреждений. В основном, они сконцентрированы в районах, где острая нехватка таких заведений. Как и планировали, местные власти решают эту социальную проблему, для чего сделан огромный рывок: ремонтируются и реконструируются старые здания образовательного назначения, а также возведятся новые.