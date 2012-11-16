Здание для «Ашана» не будет готово к декабрю?

Торгово-развлекательный центр, в котором разместятся такие торговые марки как «Ашан», «Леруа Марлен» и другие, не будет достроен в декабре 2012 года, как было запланировано. Строители переносят срок ввода в эксплуатацию на 2013 год.
Эту информацию подтвердила начальник отдела торговли департамента потребительского рынка города Тюмени Елизавета Барченкова. Причина переноса сроков – подрядчики не справляются с объемом работ до декабря.
По мнению некоторых жителей Тюменского микрорайона, здание выглядит готовым на половину, может, чуть больше.
Возможно, ввод здания состоится в апреле 2013 года, но возводится оно на частные средства, поэтому департамент не может назвать точных сроков – все будет зависеть от возможностей инвесторов, уточнила Елизавета Барченкова.
В департаменте градостроительной политики пояснили, что волноваться не стоит: разрешение на строительство на участке Мельникайте-Широтной до 3 ноября 2014 года. Застройщик вправе строить, пока действует документ.
Напомним, общая площадь нового трехэтажного торгового центра, которого ждет масса тюменцев, составит 100 тысяч квадратных метров, арендуемая – 75 тысяч. Якорный арендатор «Ашан-Тюмень» займет около 20 тысяч квадратных метров площади. Также центр наполнят марки одежды, которые обычно размещаются в городах-милионниках, а также строительный магазин «Леруа Марлен».