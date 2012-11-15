Дата проведения Форума недвижимости сдвинулась из-за выставки

На открытие мероприятия приедет представительная делегация от Российской Гильдии риэлторов (крупнейшего в стране общественного профессионального объединения). Форум пройдет в областном центре 29-30 ноября. Организатором традиционно выступило некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюменской области», при поддержке Тюменской областной Думы и Управления Росреестра по Тюменской области. Первый день работы Форума, его торжественное открытие, пленарное заседание и работа секций пройдут в стенах облдумы, а во второй день, посвященный мастер-классам, участников мероприятия ждут в залах отеля «Тюмень».