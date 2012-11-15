Дата проведения Форума недвижимости сдвинулась из-за выставки

Третий год подряд знаковое для строителей, риэлторов, аналитиков событие – Форум недвижимости – состоится в здании Тюменской областной Думы. Второй день мероприятия пройдет в отеле «Тюмень».
«В этом году мы существенно сдвинули сроки проведения Форума, что было связано с организацией осенней Выставки недвижимости и планами РГР провести выездное заседание правления Гильдии в Тюмени», - рассказывает новый президент НП ««Объединение риэлторов Тюменской области» Миля Ященко.
На открытие мероприятия приедет представительная делегация от Российской Гильдии риэлторов (крупнейшего в стране общественного профессионального объединения). Форум пройдет в областном центре 29-30 ноября. Организатором традиционно выступило некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюменской области», при поддержке Тюменской областной Думы и Управления Росреестра по Тюменской области. Первый день работы Форума, его торжественное открытие, пленарное заседание и работа секций пройдут в стенах облдумы, а во второй день, посвященный мастер-классам, участников мероприятия ждут в залах отеля «Тюмень».
Организаторы надеются, что площадка Форума станет действительно полезной и интересной для всех участников рынка, а само мероприятие традиционно пройдет на высоком уровне и с должным качеством.
Торжественное открытие Форума состоится 29-го ноября в 10.00 в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы.