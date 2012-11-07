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В Тюмени появится спортивный комплекс для соревнований мирового масштаба

7 ноября 2012, 15:41
Многофункциональный спортивный комплекс «Тюмень-Арена» находится на стадии проектирования. Об этом сообщил директор областного департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.

Многофункциональный спортивный комплекс «Тюмень-Арена» находится на стадии проектирования. Об этом сообщил директор областного департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.

«Проектирование идет по графику. Часто встречаемся со специалистами, обсуждаем, вносим коррективы. Нужно предусмотреть множество нюансов. Например, когда мы заказывали объект, то в техническом задании прописывали обязательное условие – доступность для инвалидов. Выясняется, что есть два варианта доступности: для зрителей-инвалидов и для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. И это совершенно разные проекты по сложности и времени возведения, увеличение финансовой стоимости, - отметил он. – Если мы планируем проводить соревнования мирового масштаба, нам нужно учесть требования различных федераций. Поверьте, у каждого спорта свои нюансы. Тем более проект предусматривает проведение не только спортивных форумов, но и концертно-развлекательных мероприятий. А это свет, звук, совершенно иные технические требования».

По словам Дмитрия Грамотина, проектирование объекта завершится в 2013 году. «Строительство комплекса начнется во второй половине следующего года. Реальные сроки ввода в эксплуатацию - к концу 2015 года. Проект сложный и глобальный. За основу для тюменской арены взят проект универсального стадиона в Германии. Тем не менее, мы сильно его меняем», - подытожил он.

Располагаться комплекс будет с левой стороны от транспортной развязки по Московскому тракту. Территория предполагает паркинг на несколько тысяч машиномест, информирует пресс-служба губернатора.

#Новости#Спортивный комплекс#Проектирование#Недвижимость#Женя#Общество
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