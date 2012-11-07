В Тюмени появится спортивный комплекс для соревнований мирового масштаба

«Проектирование идет по графику. Часто встречаемся со специалистами, обсуждаем, вносим коррективы. Нужно предусмотреть множество нюансов. Например, когда мы заказывали объект, то в техническом задании прописывали обязательное условие – доступность для инвалидов. Выясняется, что есть два варианта доступности: для зрителей-инвалидов и для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. И это совершенно разные проекты по сложности и времени возведения, увеличение финансовой стоимости, - отметил он. – Если мы планируем проводить соревнования мирового масштаба, нам нужно учесть требования различных федераций. Поверьте, у каждого спорта свои нюансы. Тем более проект предусматривает проведение не только спортивных форумов, но и концертно-развлекательных мероприятий. А это свет, звук, совершенно иные технические требования».