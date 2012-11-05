Форум недвижимости состоится в конце ноября

«На одной площадке обсуждаются все важные вопросы различных сегментов рынка, взаимодействия организаций. Наша компания регулярно принимает участие в Форуме недвижимости. В этом году мы также охотно примем в нем участие и представим информацию о том, как развивается рынок недвижимости Тюмени сегодня, о его недостатках и перспективах», - высказалась начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина.