Форум недвижимости состоится в конце ноября

В Тюмени вновь состоится масштабное событие – Форум недвижимости. Это традиционная осенняя встреча специалистов рынка.
Это событие для рынка недвижимости и его участников знаковое. Оно обычно собирает тюменских застройщиков, риэлторов, банкиров, аналитиков, а также гостей из УрФО, столичных регионов. Организатором мероприятия традиционно выступает НП «Объединение риэлторов Тюменской области».
«На одной площадке обсуждаются все важные вопросы различных сегментов рынка, взаимодействия организаций. Наша компания регулярно принимает участие в Форуме недвижимости. В этом году мы также охотно примем в нем участие и представим информацию о том, как развивается рынок недвижимости Тюмени сегодня, о его недостатках и перспективах», - высказалась начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина.
Мероприятие запланировано на 29-30 ноября. А 28 ноября в Тюмени состоится очередное заседание Правления Российской гильдии риэлторов.