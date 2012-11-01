Где риэлтору взять «таблетку от лени» или как оказывать качественный сервис?

«Мы будем говорить об идеальном сервисе как конкурентном преимуществе, - рассказывает руководитель Школы продаж Алена Галета, - поскольку качественный сервис - это эффективный инструмент продаж, он обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. Зачастую это единственное конкурентное преимущество, которое есть у компании, работающей в отрасли, где множество компаний предлагают по сути одинаковые услуги и стоимость. Условия рынка, между тем, таковы, что единственное различие между продуктами и услугами, которое способен увидеть клиент - это различие в качестве обслуживания. Но именно оно и оставляет у клиента позитивный настрой, расположенность к риэлтору и его компании».