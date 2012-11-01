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Где риэлтору взять «таблетку от лени» или как оказывать качественный сервис?

1 ноября 2012, 13:15
Сегодня, 1 ноября, стартовала очередная «сессия» для риэлторов. Их продолжают бесплатно обучать риэлторскому бизнесу в Школе продаж.

Сегодня, 1 ноября, стартовала очередная «сессия» для риэлторов. Их продолжают бесплатно обучать риэлторскому бизнесу в Школе продаж.

Слушатели Школы узнают о приемах и секретах личной эффективности, получат ту самую волшебную «таблетку от лени». Также их ждет тема возможности поиска клиентов через соцсети и, кроме того, будут определены сервисные ожидания клиента, покупающего риэлторскую услугу.

«Мы будем говорить об идеальном сервисе как конкурентном преимуществе, - рассказывает руководитель Школы продаж Алена Галета, - поскольку качественный сервис - это эффективный инструмент продаж, он обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. Зачастую это единственное конкурентное преимущество, которое есть у компании, работающей в отрасли, где множество компаний предлагают по сути одинаковые услуги и стоимость. Условия рынка, между тем, таковы, что единственное различие между продуктами и услугами, которое способен увидеть клиент - это различие в качестве обслуживания. Но именно оно и оставляет у клиента позитивный настрой, расположенность к риэлтору и его компании».

Организаторами мероприятий является компания «ТИС». Там можно узнать расписание занятий, а также задать дополнительные вопросы.

Фото с сайта realty.obmen.ru

#Новости#Риэлтерский бизнес#Школа продаж#Недвижимость#Женя#Общество
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