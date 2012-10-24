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У дольщиков дома на Промышленной не отберут жилье

24 октября 2012, 09:16
Жители дома № 18 по улице Промышленной в Тюмени не будут лишены своих квартир, как предполагалось. Ситуацию разрешил суд: квартиры будут переданы в собственность жильцам.

Напомним, покупатели квартир в доме на Промышленной дважды проводили пикеты и даже объявляли голодовку. Причиной этого была ситуация, при которой за долги застройщика-банкрота - ООО «МСК «Стройинвестсервис» - квартиры тех, кто их купил и уже не первый год живет в них, предполагалось отдать кредиторам. Чтобы этого не случилось, с дольщиков требовали доплату в 20 млн рублей. Обескураженные жители многоэтажки обращались в разные инстанции в поисках помощи.

Как сообщили накануне в пресс-службе Главного управления строительства, конфликтная ситуация с дольщиками объекта ООО Многопрофильная строительная компания «Стройинвестсервис» окончательно разрешена. 23 октября арбитражный суд Тюменской области принял определение о погашении требований участников строительства к застройщику путем передачи в собственность жилых помещений.

«Ситуация с дольщиками этого объекта с августа текущего года находилась на контроле правительства Тюменской области», - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный. Он рассказал, что при содействии региональных властей было достигнуто соглашение, в соответствии с которым конкурсный управляющий с согласия кредиторов обязался передать дольщикам квартиры без требования с них доплаты. «Состоявшееся сегодня судебное заседание подтвердило достигнутую договоренность», - уточнил вчера замгубернатора.

Таким образом, обязательства застройщика перед дольщиками будут выполнены в полном объеме.

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