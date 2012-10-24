У дольщиков дома на Промышленной не отберут жилье

Напомним, покупатели квартир в доме на Промышленной дважды проводили пикеты и даже объявляли голодовку. Причиной этого была ситуация, при которой за долги застройщика-банкрота - ООО «МСК «Стройинвестсервис» - квартиры тех, кто их купил и уже не первый год живет в них, предполагалось отдать кредиторам. Чтобы этого не случилось, с дольщиков требовали доплату в 20 млн рублей. Обескураженные жители многоэтажки обращались в разные инстанции в поисках помощи.